Скандальные победы Шахтера и Днепра-1, разгром от Черноморца, волевой успех

«Шахтеру» очень непросто дался поединок против «Миная». Дончане победили с минимальным счетом 1:0. Но могло быть значительно хуже, если бы арбитр засчитал чистый гол закарпатцев. «Днепр-1» разбил «Металлист» 5:0. Но и в этом случае не обошлось без скандала. После матча президент УАФ Павелко намекнул, что поединок мог быть договорным. Первую крупную победу в сезоне добыл «Черноморец», забивший три сухие мяча «Колосу». В матче тура «Ворскла» уступила «Динамо» 1:2.

Разгром тура

Вторая команда турнирной таблицы – «Днепр-1» – уверенно победила вторую команду с низа турнирной таблицы – «Металлист» - 5:0. Днепряне доминировали на протяжении всего матча, и главный вопрос относительно игры заключался в том, с каким счетом проиграют подопечные Огненовича. Они проиграли с разгромным счетом. Хет-трик на счету бразильца Пеглоу. А вот главный голеадор «Днепра-1» и текущего сезона УПЛ Довбик в этот раз не забивал.

Рекорд тура

За «Металлист» в игре против «Днепра-1» дебютировал нападающий Дигтярь. Кирилл вышел на поле на 64 минуте вместо Николишина. Чем-то памятным отличиться молодому форварду не удалось. Тем не менее, ему удалось побить рекорд чемпионатов Украины, державшийся более тридцати лет. В свои 15 лет и 159 дней Кирилл Дигтярь стал самым молодым футболистом в истории нашего элитного чемпионата.

Слух тура

После матча «Днепр-1» – «Металлист» президент УАФ Андрей Павелко в одной из соцсетей прозрачно намекнул о том, что игра могла быть договорной. «Поединок «Днепр-1» – «Металлист» привлек внимание Комитета этики и честной игры из-за нетипично высокого движения ставок. Благодарен Комитету за быструю реакцию и оперативную остановку трансляции букмекерских данных в этом матче». По словам главы национальной футбольной ассоциации, Комитет оперативно изучит ситуацию и вынесет свой вердикт.

Скандал тура

На последней минуте первого тайма матча «Шахтер» – «Минай» закарпатцы получили право на штрафной удар. Дмитрук навесил в штрафную площадь «горняков», где мяч, после верховой борьбы, попал к Немчанинову. Тот мощно пробил по воротам. Мяч угодил в перекладину и от нее залетел за линию ворот Трубина. «Чистый гол», как сказал бы бывший защитник «Шахтера» Вячеслав Шевчук. Однако судья матча Балакин рассудил иначе: он не засчитал взятия ворот. Системы ВАР на этом матче не было…

Откровение тура

Если для арбитра Николая Балакина гола защитника «Миная» Дмитрия Немчанинова в ворота «Шахтера» не было, хотя все повторы подтвердили, что мяч пересек линию ворот, то для спортдира «горняков» Дарио Срны гол «Миная» был. «Надо быть честными и признать, что гол «Миная» был чистым. Но до этого был такой же чистый фол на Траоре, поэтому получается, что судья в одном моменте допустил две ошибки», - заявил функционер донецкого клуба.

«Скромность» тура

В 24-м туре «Черноморец» добыл первую в сезоне крупную победу. Одесситы разгромили «Колос» – 3:0. Однако главный тренер «моряков» Роман Григорчук после матча отметил, что не совсем доволен игрой. По словам наставника, «Черноморцу» не хватает мастерства. Были матчи и получше».

Угловой тура

Единственный мяч в игре «Зари и «Вереса» был забит в начале второй половины встречи после розыгрыша углового. Подопечные ван Леувена весьма оригинально исполнили корнер: после долгой перепасовки Булеца с правого фланга навесил в центр вратарской площади, где Имереков, опередивший Балана, вонзил мяч в сетку.

Нули тура

Сразу два поединка тура завершились без забитых мячей. «Сухие» ничьи расписали «Ингулец» с «Кривбассом» и «Металлист-1925» с «Рухом». Оба поединка похожи между собой, как братья-близнецы: и там, и там было много борьбы, много фолов и дисциплинарных наказаний. Но игры как таковой было ничтожно мало.

Комбинация тура

«Ворскла» повела в счете в поединке против «Динамо» после отличной комбинации. На 13 минуте голкипер полтавцев Исенко длинной передачей нашел в центре поля Степанюка. Руслан отпасовал на Кане, тот снова вернул мяч на ход Степанюку, который вышел на «свидание» с динамовским голкипером Нещеретом и уверенно реализовал футбольный «буллит».

Гол тура

Динамовец Ванат сравнял счет в матче против «Ворсклы» классным дальним ударом. На 24 минуте игры хозяева поля провалились в центре поля, и динамовцы организовали быструю контратаку. Буяльский отдал мяч на ход Ванату, и тот, не входя в штрафную площадь, сильно и точно пробил в дальний угол ворот Исенко.

Символическая сборная тура: Бандура – Мирошниченко, Имереков, Путря, Матвиенко – Пихаленок, Бражко – Бадибанга, Пеглоу, Бенито – Ванат.