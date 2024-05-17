Сергей НАГОРНЯК: «Думаю, Усику подошел бы Манчестер Сити»
Бывший нападающий сборной Украины рассказал, как могла бы сложиться футбольная карьера боксера
Бывший нападающий национальной сборной Украины Сергей Нагорняк рассказал, как могла бы сложиться футбольная карьера известного украинского боксера Александра Усика:
«Усик 100% был бы футболистом, если бы не бокс. Играл бы он в Англии? Все возможно. Теперь этого никто не узнает. Но центральным нападающим он был бы спокойно.
Думаю, Усику подошел бы «Манчестер Сити». Он чем-то Холанда напоминает - оба фактурные и левоногие. Возможно, если бы Саша выбрал футбол, а не бокс в свое время, то сейчас бы мы бы его увидели в составе «горожан» вместо Холанда.
Мы неоднократно играли с Усиком в футбол за ветеранов. Физические данные у него прекрасные. У Сани замечательное понятие футбола и видение поля. Он у нас всегда играл в нападении и забивал много голов. Типичная девятка! Поверьте, Усик бьет с левой ноги так же, как и с левой руки. Если Саня прикладывается к мячу, то круглый летит - как из катапульты! На его пути лучше не находиться».
Ранее Сергей Нагорняк дал прогноз на бой Александра Усика и Тайсона Фьюри.
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