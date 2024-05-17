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Франция
17 мая 2024, 13:25 |
339
2

Дело закрыто. Игнатенко прокомментировал обвинения в расизме

Украинский полузащитник «Бордо» признан невиновным

17 мая 2024, 13:25 |
339
2
Дело закрыто. Игнатенко прокомментировал обвинения в расизме
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Игнатенко

Украинский полузащитник французского «Бордо» Даниил Игнатенко прокомментировал обвинения в расизме по отношению к защитнику «Дюнкерка» Алиуну Ба:

«Вчера меня признали не виновным в этой ситуации, поскольку не было никаких высказываний в сторону игрока, который меня обвиняет в этих громких словах. Этот инцидент был придуман игроком команды соперника, который пытался меня спровоцировать всю игру, но у него не получилось. И после игры он сказал, что я расист. Для чего он это сделал и придумал все, я не понимаю. Дело закрыто и я не виноват».

В этом сезоне Игнатенко провел за «Бордо» 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал два ассиста.

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Бордо расизм чемпионат Франции по футболу скандал Лига 2 (Франция) Даниил Игнатенко Дюнкерк
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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Тарас Картоплянка
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TarasTaras94
Ну і добре. Але тут вже встигнули на нього накинути. Шкода тільки, що Ребров зовсім не дивиться в його сторону
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+1
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