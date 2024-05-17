Дело закрыто. Игнатенко прокомментировал обвинения в расизме

Украинский полузащитник французского «Бордо» Даниил Игнатенко прокомментировал обвинения в расизме по отношению к защитнику «Дюнкерка» Алиуну Ба:

«Вчера меня признали не виновным в этой ситуации, поскольку не было никаких высказываний в сторону игрока, который меня обвиняет в этих громких словах. Этот инцидент был придуман игроком команды соперника, который пытался меня спровоцировать всю игру, но у него не получилось. И после игры он сказал, что я расист. Для чего он это сделал и придумал все, я не понимаю. Дело закрыто и я не виноват».

В этом сезоне Игнатенко провел за «Бордо» 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал два ассиста.