ATP22 апреля 2023, 19:41 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Мастерса в Мадриде
Официальная причина отказа не известна
22 апреля 2023, 19:41 |
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Первая ракетка мира Новак Джокович снялся с грунтового Мастерса в Мадриде, который пройдет на следующей неделе.
Официальная причина отказа серба не называется. Но в последнее время его беспокоили проблемы с локтем.
Вчера Джокович в четвертьфинале турнира АТР 250 в Баня-Луке сенсационно проиграл 70-й ракетке мира Душану Лайовичу.
🇷🇸 @DjokerNole is unable to compete at the #MMOPEN— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 22, 2023
Wishing you a speedy recovery, we hope to see you back on court as soon as possible, Nole 😘 pic.twitter.com/M44rUvnrH1
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