ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Мастерса в Мадриде

Первая ракетка мира Новак Джокович снялся с грунтового Мастерса в Мадриде, который пройдет на следующей неделе.

Официальная причина отказа серба не называется. Но в последнее время его беспокоили проблемы с локтем.

Вчера Джокович в четвертьфинале турнира АТР 250 в Баня-Луке сенсационно проиграл 70-й ракетке мира Душану Лайовичу.

