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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Мастерса в Мадриде
ATP
22 апреля 2023, 19:41 |
162
0

ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Мастерса в Мадриде

Официальная причина отказа не известна

22 апреля 2023, 19:41 |
162
0
ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Мастерса в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Первая ракетка мира Новак Джокович снялся с грунтового Мастерса в Мадриде, который пройдет на следующей неделе.

Официальная причина отказа серба не называется. Но в последнее время его беспокоили проблемы с локтем.

Вчера Джокович в четвертьфинале турнира АТР 250 в Баня-Луке сенсационно проиграл 70-й ракетке мира Душану Лайовичу.

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Новак Джокович ATP Мадрид
Источник Sport.ua
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