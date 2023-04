Сенсация недели. Джокович в двух сетах уступил 70-й ракетке мира в Боснии

Первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) завершил выступления на грунтовом турнире серии АТР 250 в Боснии и Герцеговине.

В 1/4 финала соревнований в городе Баня-Лука Новак в двух партиях уступил своему соотечественнику Душану Лайовичу (АТР 70) за 2 часа и 25 минут.

ATP 250 Баня-Лука. Грунт. 1/4 финала

Новак Джокович (Сербия) [1] – Душан Лайович (Сербия) – 4:6, 6:7 (6:8)

Перед началом встречи коэффициент на победу Джоковича был 1.09, в то время как на успех Лайовича – 7.50.

Это была третья встреча теннисистов. Душан впервые обыграл Ноле.

В полуфинале боснийского турнира Лайович сыграет с победителем матча Миомир Кецманович – Иржи Лехечка.

