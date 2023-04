Миколенко – в старте Эвертона на матч с Кристал Пэлас

Украинский защитник клуба «Эвертона» Виталий Миколенко получил место в стартовом составе своей команды на поединок 32-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».

Матч «Кристал Пэлас» – «Эвертон» начнется в 17:00 по киевскому времени.

«Эвертон» в таблице АПЛ занимает 17-е место с 27 очками. «Кристал Пэлас» на 12-й позиции, имея 36 пунктов.

TEAM NEWS! 🟡



DCL starts as we make two changes for #CRYEVE! 👊 pic.twitter.com/atpi6ZZoIY