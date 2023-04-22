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  4. Миколенко – в старте Эвертона на матч с Кристал Пэлас
Англия
22 апреля 2023, 16:05 | Обновлено 22 апреля 2023, 16:45
246
1

Миколенко – в старте Эвертона на матч с Кристал Пэлас

Украинец начнет с первых минут матч АПЛ

22 апреля 2023, 16:05 | Обновлено 22 апреля 2023, 16:45
246
1
Миколенко – в старте Эвертона на матч с Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник клуба «Эвертона» Виталий Миколенко получил место в стартовом составе своей команды на поединок 32-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».

Матч «Кристал Пэлас» – «Эвертон» начнется в 17:00 по киевскому времени.

«Эвертон» в таблице АПЛ занимает 17-е место с 27 очками. «Кристал Пэлас» на 12-й позиции, имея 36 пунктов.

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Виталий Миколенко Эвертон Кристал Пэлас стартовые составы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Отличная новость! Виталя, рви соперника на куски. Пора уже обгонять Челси)
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