Англия22 апреля 2023, 16:05 | Обновлено 22 апреля 2023, 16:45
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Миколенко – в старте Эвертона на матч с Кристал Пэлас
Украинец начнет с первых минут матч АПЛ
22 апреля 2023, 16:05 | Обновлено 22 апреля 2023, 16:45
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Украинский защитник клуба «Эвертона» Виталий Миколенко получил место в стартовом составе своей команды на поединок 32-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».
Матч «Кристал Пэлас» – «Эвертон» начнется в 17:00 по киевскому времени.
«Эвертон» в таблице АПЛ занимает 17-е место с 27 очками. «Кристал Пэлас» на 12-й позиции, имея 36 пунктов.
TEAM NEWS! 🟡— Everton (@Everton) April 22, 2023
DCL starts as we make two changes for #CRYEVE! 👊 pic.twitter.com/atpi6ZZoIY
Our side to face Everton 👊— Crystal Palace F.C. (@CPFC) April 22, 2023
🧡 @shophumm#CPFC | #CRYEVE
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