В 22-м туре чемпионата страны в Полтаве «Ворскла» будет принимать харьковский «Металлист». Будущие хозяева поля на данный момент занимают место в середине турнирной таблице, имея 26 очков. Что касается подопечных Перицы Огненовича, то их дела совсем плохи. Команда находится в числе аутсайдеров и ей надо во что бы то ни стало подниматься вверх. В противном случае, «Металлист» спустя год пребывания в элитном дивизионе, может снова оказаться в первой лиге.

Ворскла

Перед началом сезона большая часть специалистов и любителей футбола предполагали, что полтавский клуб, если и не сумеет непосредственно побороться за медали, то хотя бы будет постоянно находиться рядом с лидерами, составляя им достойную конкуренцию. Но с приходом летом Виктора Скрипника, «Ворскла», увы, не стала прогрессировать, а, наоборот, свалилась вниз и одно время даже находилась рядом с группой команд, ведущих борьбу за выживание.

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Достаточно только взглянуть на итоговую таблицу предыдущего чемпионата, где «Ворскла» после 18 матчей имела 33 очка, и в нынешнем сезоне – после тех же 18 туров у полтавчан было 20 очков. Правда, последние две встречи подряд ворскляне выиграли у «Ингульца» и «Черноморца» с одинаковым счетом 1:0 и немного поправили свои дела.

В какой-то степени можно сделать скидку на то, что «Ворскле» из-за войны не всегда удается принимать соперников на своем родном стадионе в Полтаве. Но, во-первых, иногда Премьер-Лига все же дает добро на проведение здесь матчей чемпионата Украины. А, во-вторых, есть достаточно много команд, тот же «Металлист», к примеру, которые вообще не могут пока выступать дома.

Благо у «Ворсклы» есть забивной нападающий Таулян Сулейманов, которого все больше знают как Сефери. Именно он довольно часто становится автором решающих голов. Вот и в предыдущем туре в Одессе точный удар македонского легионера на последних минутах принес победу подопечным Виктора Скрипника. А всего Сефери забил уже 9 мячей в турнире и к началу тура занимал третье место в реестре главных бомбардиров чемпионата.

Металлист

Причин провала харьковского клуба, от которого тоже ждали успешного выступления после возвращения в Премьер-Лигу, значительно больше. И, прежде всего, это касается состава команды. Из тех футболистов, которые успешно играли в прошлом сезоне в первой лиге, в клубе осталось совсем немного. Причем значительная часть игроков перебралась в «Днепр-1» вслед за бывшим наставником Александром Кучером.

Тем не менее, харьковчане начали чемпионат довольно неплохо, и сперва даже входили в тройку лидеров. Но после победы над «Ворсклой» 3:2 в Ужгороде 15 октября в 7-м туре, они уже успели сыграть со всеми остальными командами элитного дивизиона и ни разу (!) не смогли добиться положительного результата. Безвыигрышная серия, таким образом, уже составляет 15 матчей подряд.

Все могло измениться в предыдущем туре, когда в поединке с «Вересом» харьковчане трижды выходили вперед, но после этого позволяли оппонентам себя догонять. Более того, уже проигрывая 4:5, на 82-й минуте Владислав Наумец спас команду от очередного поражения. А затем еще дважды в компенсированное время отлично сыграл голкипер Даниил Ермолов. Так что «Металлист» тогда должен был быть рад и одному набранному очку.

А вот то, что команда, несмотря ни на что, сумела пять раз поразить ворота «Вереса» в одном матче, вселяет в сердца ее болельщиков хоть какую-то надежду. Ведь если игроки, снова почувствовав вкус забитых голов, на этом не остановятся, придут и победы, и набранные очки.

Статистика матчей

О матче соперников в первом круге сезона 2022-2023 годов мы уже упоминали. Добавим только, что у харьковчан тогда голы забили Максим Прядун (дважды) и Александр Каплиенко, один мяч в свои ворота срезал Игорь Чайковский, а у полтавчан отличился Марлисон. Всего же на уровне украинской Премьер-Лиги команды с такими названиями провели 35 поединков. У «Металлиста» 17 побед, у «Ворсклы» - 8, еще 10 игр завершились вничью.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Исенко, Кравец, Чеснаков, Яворский, Пердута, Бацула, Скляр, Павлюк, Челядин, Степанюк, Сефери

«Металлист»: Ермолов, Романюк, Мизюк, Порох, Коррал, Ралюченко, Чайковский, Наумец, Картушов, Бойчук, Прядун

Прогноз на противостояние:

Фаворитом этого матча является «Ворскла», тем более, что она будет играть в Полтаве. Но, вспоминая голевой водопад харьковчан в предыдущем туре, не станем спешить с выводами. Игра может получится равной, поэтом предположим, что будет ничья 1:1.

22 апреля, суббота