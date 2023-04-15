Главный тренер «Металлиста» Перица Огненович по сравнению с прошлым туром сделал несколько изменений в стартовом составе своих подопечных. Вместо Демченко и Чайковского на поле вышли Чидомере и Панасенко. Юрий Вирт также внес перестановки. Вместо Дахновского и дисквалифицированного Лебеденко в игру вступили Владислав Шарай и Хондак, для которого это был дебютный матч в УПЛ.

В дождливую погоду в Ужгороде обе команды активно начали поединок и в дебюте игры оказались настоящий голепад и футбольные «качели». На правом фланге атаки Романюк навесил на дальнюю штангу, где Картушов в одно касание точно пробил в дальний угол, забив свой первый гол в составе «Металлиста». Так прервалась безголевая серия харьковского клуба, длившаяся 303 (!) минуты. Не успели гости прийти в себя, как пропустили второй гол. Когут парировал удар Чидомере, но первым на добивание успел Порох, для которого это был первый гол в УПЛ – в 12-й игре.

УПЛ

Потом пришла пора забивать голы гостям. Арбитр матча решил, что Мизюк нарушил правила против Гайдучика, на скользком поле оказавшегося на газоне, и назначил пенальти. Близниченко 4-й раз в УПЛ пробивал с «точки» и снова свой шанс не потерял. А через несколько минут счет сравнялся. После атаки с правого края и передачи Близниченко точно пробил низом рядом со стойкой Владислав Шарай, забив свой первый гол в составе «Вереса».

Хозяева поля не согласились с таким развитием событий и снова вышли вперед. Клец ошибся с передачей партнеру, мяч подхватил Прядун и четко пробил низом в дальний угол ворот Когута. Голевую эстафету снова перехватили игроки «Вереса» и Хондак после розыгрыша углового красиво пробил головой мимо Ермолова, открыв счет своих голов в УПЛ. Равновесие в счете продолжалось снова недолго и красавец-гол провел Бойчук. Богдан воспользовался отскоком мяча от защитника и ударом сходу точно пробил в дальний верхний угол ворот. Для Бойчука это был первый гол в УПЛ в составе «Металлиста».

​​​​​​​УПЛ

В начале второго тайма голепад возобновился и «Верес» снова сравнял счет. Клец в день своего дня рождения сделал нацеленную передачу на Владислава Шарая, который четко пробил головой в ближний угол ворот. Для Владислава это был 2-й дубль в УПЛ. А потом гости впервые в игре вышли вперед. После фланговой передачи мяч попал в руку Чайковскому и гости во второй раз в игре исполняли 11-метровый удар. Близниченко снова был точным, оформив свой первый дубль в чемпионатах – в 36-й игре.

Перица Огненович сделал несколько замен, выпустив на поле в том числе и Наумца, которому тоже пришлось забить свой первый гол в УПЛ. Владислав после паса головой Прядуна пробивал по воротам, попал в Пасича, но повторным ударом пробил мимо вратаря - 5:5. Счет мог быть еще больше, но под занавес матча Ермолов несколько раз спасал ворота от очередного гола.

​​​​​​​УПЛ

В итоге обе команды забили 10 голов, повторив рекорд чемпионатов Украины. При этом счет 5:5 был зафиксирован впервые (!). «Верес» не побеждает в чемпионате на протяжении 10 игр: 3 ничьих и 7 поражений, а безвыигрышный сериал «Металлиста» продолжается в УПЛ 14 игр: 6 ничьих и 7 поражений.

Украинская Премьер-лига. 21 тур.

«Металлист» - «Верес» - 5:5.

Картушов, 6, Порох, 10, Прядун, 24, Бойчук, 38, Наумец, 82 - Близниченко, 18, пен, 59, пен, В. Шарай, 22, 54, Хондак, 36.

Мизюк, 17, Романюк, 40, Чайковский, 49 - Когут, 61, Дахновский, 87, Гагун, 88.

«Металлист»: Ермолов - Романюк, Мизюк, Порох, Коррал - Ралюченко - Панасенко (Наумец, 65), Чидомере (Чайковский, 46) - Бойчук, Прядун, Картушов (Демченко, 74).

«Верес»: Когут - Гагун, Хондак, Вовченко, Г. Пасич - Клец, Курко- Близниченко (Дахновский, 79), С. Шарай, В. Шарай - Гайдучик (М. Шестаков, 76).

Арбитр: Александр Соловьян (Киев).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

МЕТАЛЛИСТ - ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА