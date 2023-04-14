В субботу, 15 апреля, состоится поединок 21 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало – в 13:00.

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Не будет удивительно, если одна из этих команд по итогам сезона покинет Премьер-лигу. Команды уже очень давно не могут выиграть и постоянно скатываются вниз по турнирной таблице, где находятся на пятнадцатой и тринадцатой позиции соответственно. В субботней игре больше верится в ровенскую команду, поскольку у нее все же прослеживается вектор развития. А вот если употребить данное словосочетание по отношению к «Металлисту» в ситуации на данный момент, оно прозвучало бы откровенно издевательски - команда с хорошей историей и недавно такими амбициозными планами сейчас просто пытается выжить, но есть сомнения, что это ей вообще удастся...

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» - «Верес» в украинской версии сайта.