Юрий ВИРТ: «Мы сегодня потеряли два очка»

Главный тренер ровенского «Вереса» прокомментировал игру своих подопечных в сверхрезультативном матче с «Металлистом» (5:5).

«5:5 – это, пожалуй классно для зрителей. Много забитых голов. Я считаю, что мы сегодня потеряли два очка.

Мы очень неудачно начали игру. «Металлист» забил дважды после сугубо индивидуальных ошибок. Пришлось думать, как возвращаться в игру. Команда смогла проявить характер, сравнять счет. Затем последовала голевая перестрелка, позволившая харьковчанаам сохранить лидерство до перерыва.

В перерыве я говорил команде, что нам нужно добавлять, более активно использовать фланги, потому что соперник закрывал центр поля.

Включили скорость, вышли вперед. Игра давалась и должны были забивать еще. Дмитрий Клец должен был закрывать игру. Еще имели хорошие моменты, в которых прекрасно сыграл голкипер «Металлиста». В итоге все это привело к пропущенному голу и потере двух очков. В целом по второму тайма мы заслуживали больше, чем ничью.

С защитниками у нас просто беда. Это ни для кого не секрет. Есть травмированные, нет глубины состава. И мы очень легко дали «Металлисту» забить четыре мяча до перерыва. С нетерпением ждем возвращения травмированных, чтобы увеличивать конкуренцию и улучшать игру», – сказал Вирт.