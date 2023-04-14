На ужгородском стадионе «Авангард» в 21-м туре украинской Премьер-Лиги сойдутся команды, которые очень неудачно выступают как в конце первой части сезона, так и после зимнего перерыва. Это уже привело футболистов «Металлиста» и «Вереса» в стан аутсайдеров и теперь им предстоит сложная борьба за то, чтобы сохранить место в элитном дивизионе.

Металлист

Безвыигрышная серия харьковчан в нынешнем сезоне уже насчитывает 13 матчей подряд. Началась она еще в октябре минувшего года. С тех пор, как говорят, утекло много воды, зимой в команде поменялся главный тренер, а побед как не было, так и нет.

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Конечно же, на текущем положении команды не мог не сказаться тот факт, что большая группа игроков, к тому же ведущих, перебралась в стан одного из лидеров чемпионата «Днепра-1». Причем и перед началом чемпионата, и в межсезонье. И если в обороне еще хоть как-то удалось закрыть бреши, то с атакой все совсем грустно. Так, в 9 последних матчах Премьер-Лиги харьковчане забили в ворота соперников … аж два (!) мяча. Откуда же здесь взяться победам?

К примеру, нападающий Максим Прядун на старте сезона выглядел неплохо и даже входил в группу лучших бомбардиров, имея на своем счету 6 голов. Но теперь и он никак не может отличиться и помочь команде добиться успеха. Даже с одиннадцатиметровой отметки, как это было два тура назад в игре с «Колосом».

Нынешний наставник харьковчан Перица Огненович все прекрасно понимает и считает, что, несмотря на такую затяжную неудачную серию, для его подопечных еще не все потеряно. «Нам надо обязательно забить гол – это самое главное. Мы знаем, что нам нужно выиграть один матч, и после этого команда будет на другом психологическом уровне. Надо идти от игры к игре. Матч с «Вересом» будет очень важный для нас. Надо заработать в нем три очка».

Верес

Коллектив из Ровно проделал примерно такой же путь, как и харьковчане, из верхней части турнирной таблицы, где он пребывал еще после 11 тура, в когорту команд, ведущих борьбу за выживание. В 9 последних матчах «Верес» только дважды сыграл вничью и 7 раз проиграл.

И это при том, что в отличие от целого ряда клубов, к примеру, того же «Металлиста», подопечные Юрия Вирта имеют возможность домашние игры проводить не на нейтральном поле, а на своем родном стадионе. Но даже этот факт пока не помогает им добиваться положительных результатов.

Когда в команде идет такая череда неудач, то очень важно сохранить в ней хороший психологический климат. Однако, похоже, в «Вересе» не все гладко и в данном вопросе. Во всяком случае, в средства массовой информации просочилась информация о недавнем конфликте двух футболистов во время тренировки. И хотя затем один из участников этого конфликта постарался опровергнуть такую информацию, все прекрасно понимают, что дыма без огня не бывает.

И еще. В предстоящем поединке не сможет сыграть один из основных игроков «Вереса» Александр Лебеденко, удаленный с поля в матче 20-го тура с «Рухом». Интересно, что до этого он участвовал во всех играх своего клуба в нынешнем сезоне и забил один гол.

Статистика матчей

В украинской Премьер-лиге команды с такими названиями встречались 5 раз. Три победы у «Металлиста» и дважды выигрывал «Верес». А вот разница забитых и пропущенных голов равная 7-7. В первом круге соперники играли в Ровно, но успех был на стороне гостей 1:2. У победителей голы забили Прядун и Каплиенко, а у хозяев поля с пенальти отличился Клец.

Ориентировочные составы:

«Металлист»: Ермолов, Романюк, Порох, Мизюк, Коррал, Ралюченко, Чайковский, Демченко, Картушов, Бойчук, Прядун

«Верес»: Когут, Вовченко, Курко, Гагун, Г. Пасич, Клец, С. Шарай, Дахновский, Близниченко, В.Шарай, М.Шестаков

Прогноз на противостояние:

Игра, скорее всего, будет сложной для обеих команд. Кроме мастерства здесь, конечно же, потребуются характер и умение реализовывать голевые моменты. Победить могут как одни, так и другие. И все же, думаем, что будет ничья 1:1.

15 апреля, суббота