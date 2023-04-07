Конфликт в Вересе. На тренировке случилась драка, Вирт заболел

На одной из тренировок ровенской команды «Верес» произошел серьезный конфликт.

Дело дошло до того, что между футболистами «красно-черных» Виталием Дахновским и Геннадием Пасичем произошла драка, сообщает Спортивка. Важно, что речь идет не о какой-то небольшой стычке, а о настоящей драке. Причины столкновения пока доподлинно неизвестны.

Кроме того, на последней тренировке «Вереса» не было главного тренера команды Юрия Вирта. Причиной отсутствия рулевого ровенчан называют болезнь у специалиста.

Все выглядит так, будто на фоне неудачных результатов в ровенском коллективе изрядно испортилась атмосфера, и сейчас она крайне нездоровая. Хотя, с другой стороны, это, наоборот, может добавить игрокам «Вереса» определенной спортивной злости и заряда на матч против «Руха», который уже успел стать для них принципиальным соперником.

8 апреля «Верес» на выезде сыграет против львовского «Руха» в матче 20-го тура чемпионата Украины.