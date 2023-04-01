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  4. Юрий ВИРТ: «Было больше пряника, чем кнута. Сейчас перейдем к кнуту»
Украина. Премьер лига
01 апреля 2023, 19:52 |
489
0

Юрий ВИРТ: «Было больше пряника, чем кнута. Сейчас перейдем к кнуту»

Главный тренер ровенского «Вереса» – о поражении «Кривбассу»

01 апреля 2023, 19:52 |
489
0
Юрий ВИРТ: «Было больше пряника, чем кнута. Сейчас перейдем к кнуту»
НК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал игру подопечных в проигранном поединке против «Кривбасса».

– Позиционные атаки – не наша сильная сторона. Почти все футболисты «Кривбасса» пытались играть плотно у своей штрафной. Такую массированную оборону очень тяжело преодолевать. Нужно было больше работать флангами, а мы почему-то играли в основном через центр. Как я не подсказывал больше играть флангами – действовали неправильно. Хотелось больше креатива, а игра в нашем исполнении была в основном прямолинейной.

Валерий Кучеров сегодня вышел на игру, можно сказать, на уколах. Ощущаем кадровые проблемы. Нет большого выбора исполнителей. К тому же есть футболисты, которые выходят и привозят себе два гола.

Короткая лавка, усилить игру не кем. Если выпадают два-три футболиста – это проблема. Денис Балан не смог нам помочь сегодня, Геннадий Пасич вынужденно играл на позиции правого защитника. Очень хочется, чтобы до следующей игры все футболисты были в строю.

При всем уважении к сопернику – мы не должны были проигрывать. Но вторая серьезная атака «Кривбасса» – и нас сразу наказывают. Хотя мы на разборе отмечали, что именно эту зону нужно особенно контролировать. Играть по игрокам соперника. И второй гол – пропустили так же. Соперники очень быстро нас наказывают за подобные ошибки.

Выходили на игру с огромным желанием. Но желание и мастерство – это разные вещи.

Есть неплохая игра, но нет результата. Хотелось бы, чтобы футболисты несли ответственность за игру. Они – передо мной, а я уже – отвечаю перед президентом. Сейчас всерьез будем разговаривать. Потому что футболисты почему-то не те, которые были в прошлом году. Наверное, это и моя ответственность. Ибо было больше пряника, чем кнута. Сейчас перейдем к кнуту. Потому что есть футболисты, которые не дорабатывают. Меня это не устраивает. Но, к сожалению, сейчас уже никого не можем дозаявить. Будем доигрывать этими футболистами.

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Юрий Вирт чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Кривбасс
Источник ФК Верес
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