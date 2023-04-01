Утраченные возможности. Металлист и Колос разошлись миром

Первый матч между «Колосом» и «Металлистом» в этом сезоне состоялся в начале сентября, в 4-м туре чемпионата. Старт сезона получился успешным для обеих команд: перед тем очным поединком «Колос» шел на третьей строчке в турнирной таблице, а «Металлист» – на четвертой. После победы над харьковчанами клуб из села Киевской области даже разделял первое место с донецким «Шахтером», но поражение в следующем туре отбросило «Колос» с вершины таблицы. Сейчас коваливский клуб является надежным середняком. «Металлист» с тех пор выиграл всего дважды и сейчас вынужден думать о сохранении места в элите, хотя отрыв между харьковчанами и коваливцами в турнирной таблице составляет всего 6 очков.

За несколько дней до матча состав «Металлиста» пополнил испанский защитник Роберто Коррал. Однако на поле он не появился. В общей сложности стартовый состав мало отличался от поединка предыдущего тура против «Александрии»: только Панасенко вышел вместо Ралюченко. В составе «Колоса» произошло три изменения. В старте вышли Милько, Черноморец, Ильин. Они заменили Исаенко, Болбата и Емца.

Начало матча на стадионе «Авангард» прошло при преимуществе "Колоса". Коваливцы с первых минут действовали более активно, однако существенной опасности создать не могли. Запомнился удар Богданова примерно с 30 метров, после которого мяч пролетел над перекладиной. После углового Ореховский пробил головой с линии вратарской – Ермолов парировал.

«Металлист» традиционно пытался строить свои атаки с помощью мелкого паса, но в течение первой трети тайма получалось это безрезультатно. Возможно, мешал влажный газон. Кроме того, в дебюте матча нервничал голкипер Ермолов, запомнившийся несколькими неудачными (в частности, на 11-й минуте он выбежал из ворот, чтобы подстраховать защитников, пытался выбить мяч, но угодил в Мизюка, который был в метре от него). А как известно, если игроки не чувствуют надежности в обороне, то и в атаке у них не все выходит.

Ближе к середине тайма «Металлист» наладил комбинационную игру и забрал под свой контроль мяч. Харьковчанам преимущественно через фланги удавалось проводить быстрые атаки, которые завершались прострелами и навесами в штрафную. Однако с завершающей стадией не складывалось: то борьбу в штрафной проигрывали, то передачи не находили адресатов. Пытались харьковчане также бить из-за пределов штрафной, но ударам не хватало точности.

Ближе к завершению тайма преимущество «Металлиста» стало ощутимым, однако игроки не воплотили его в голы. Более того, харьковчане могли пропустить после контратак коваливцев, в одной из которых Кравченко с правого фланга отдал пас в штрафную на Безбородько, тот выиграл борьбу у Мизюка, но пробил мимо ворот.

Второй тайм начался ошеломляюще для «Колоса». «Металлист» с первых минут активно пошел в атаку. Уже на 47-й минуте Александр Дердо назначил пенальти после того, как Кравченко в верховой борьбе толкнул Демченко в спину. Прядун «с точки» пробил на силу недалеко от центра ворот – Волынец отбил мяч. Через пять минут «Металлист» снова создал момент: Наумец, обыграв Черноморца, с правого фланга вошел в штрафную, убрал Гончаренко, но Милько спас «Колос», заблокировав удар. Спустя несколько минут Наумец снова был на острие атаки, однако его удар пришелся в защитника.

Атакующего порыва игроков «Металлиста» хватило примерно на 20-25 минут. Где-то с середины тайма интенсивность игры начала снижаться. После 70-й минуты обе команды играли осторожно, да и усталость начала сказываться. Футболисты преимущественно обменивались позиционными атаками. В итоге матч завершился сухой ничьей.

«Металлист» усердно старался, но победить не смог. Теперь его безвыигрышная серия составляет 12 матчей. Одного очка, заработанного в этом туре, вряд ли хватит, чтобы подняться в турнирной таблице. А если бы реализация моментов была лучше, то «Металлист» мог бы несколько улучшить свое положение. Улучшилось бы и моральное состояние игроков и тренеров.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур

«Металлист» – «Колос» – 0:0

Черноморец (25), Велетень (90+3).

На 47-й минуте Прядун не реализовал пенальти (вратарь).

«Металлист»: Ермолов – Картушов, Мизюк, Порох, Романюк – Панасенко (Багачанский, 71), Чайковский (Самуэль, 83) – Коркишко (Наумец, 33), Демченко, Бойчук (Рязанцев, 83) – Прядун.

«Колос»: Волынец – Черноморец, М. Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Милько, Богданов (Мякушко, 63), Смирный, Ореховский, Ильин (Велетень, 85), Безбородько (Лысенко, 63).

Арбитр – Александр Дердо (Черноморск).

Стадион – «Авангард» (Ужгород).

«МЕТАЛЛИСТ» – «КОЛОС». ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА