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Металлист
01.04.2023 13:00 – FT 0 : 0
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Украина. Премьер лига
01 апреля 2023, 18:41 |
322
1

Металлист – Колос – 0:0. С нереализованным пенальти. Видеообзор матча

Смотрите видеотрансляцию матча 19-й тур УПЛ

01 апреля 2023, 18:41 |
322
1
Металлист – Колос – 0:0. С нереализованным пенальти. Видеообзор матча
ФК Металлист

В субботу, 1 апреля, состоялся матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались «Металлист» и «Колос».

Украинская Премьер-лига. 19-й тур

«Металлист» – «Колос» – 0:0

На 47-й минуте Прядун не реализовал пенальти (вратарь).

«Металлист»: Ермолов – Картушов, Мизюк, Порох, Романюк – Панасенко (Багачанский, 71), Чайковский (Самуэль, 83) – Коркишко (Наумец, 33), Демченко, Бойчук (Рязанцев, 83) – Прядун.

«Колос»: Волынец – Черноморец, М. Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Милько, Богданов (Мякушко, 63), Смирный, Ореховский, Ильин (Велетень, 85), Безбородько (Лысенко, 63).

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Источник Sport.ua
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Выталкиватель парашутистов
И снова это полный глухарь дердо-младший. Я дума, что он давно на пенсии, но жив курилка... Пока дердо старший ошивается  возле ОПГ УАФ- сынок будет мучить украинский футбол
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