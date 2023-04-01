Металлист – Колос – 0:0. С нереализованным пенальти. Видеообзор матча
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В субботу, 1 апреля, состоялся матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались «Металлист» и «Колос».
Украинская Премьер-лига. 19-й тур
«Металлист» – «Колос» – 0:0
На 47-й минуте Прядун не реализовал пенальти (вратарь).
«Металлист»: Ермолов – Картушов, Мизюк, Порох, Романюк – Панасенко (Багачанский, 71), Чайковский (Самуэль, 83) – Коркишко (Наумец, 33), Демченко, Бойчук (Рязанцев, 83) – Прядун.
«Колос»: Волынец – Черноморец, М. Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Милько, Богданов (Мякушко, 63), Смирный, Ореховский, Ильин (Велетень, 85), Безбородько (Лысенко, 63).
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