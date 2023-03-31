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Чемпионат Украины
Металлист
01.04.2023 13:00 - : -
Колос К
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Украина. Премьер лига
31 марта 2023, 20:56 | Обновлено 31 марта 2023, 20:57
84
0

Металлист – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги.

31 марта 2023, 20:56 | Обновлено 31 марта 2023, 20:57
84
0
Металлист – Колос. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 1 апреля, состоится матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу между харьковским «Металлистом» и коваливским «Колосом». Начало поединка на стадионе «Авангард» в Ужгороде запланировано на 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

В весенней части чемпионата «Металлист» еще не побеждал. Два матча харьковчане проиграли, в прошлом туре сыграли вничью с ФК «Александрия». Более того, безвыигрышная серия «Металлиста» составляет уже 11 матчей. Предыдущая победа была зафиксирована 15 октября (3:2 над «Ворсклой»). Неудивительно, что после прошлого тура команда опустилась на предпоследнее, 15 место турнирной таблицы.

«Колос» три весенних матча провел немного лучше «Металлиста»: 2 поражения и 1 победа. Все три поединка завершились со счетом 1:0. Перед 19-м туром коваливская команда занимает 6 место в турнирной таблице.

В матче первого круга, который состоялся в Коваливке, «Колос» одержал минимальную победу. Всего команды встречались дважды. В незавершенном сезоне 2021/2022 годов «Металлист» выиграл в кубковом матче также 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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