Перица ОГНЕНОВИЧ: «Колос сел ближе к воротам, мы не успели создать моменты»

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста» Перица Огненович прокомментировал результат матча 19-го тура УПЛ против ковалевского «Колоса» (0:0)

– Вы все видели. Не забили пенальти, потеряли много голевых моментов. В общем, подобное происходит в каждом матче, у нас есть моменты, но нам очень трудно забить гол. Почему да, мы пока не знаем. Стараемся много и качественно работаем на тренировках в этом направлении, но переломить эту тенденцию пока не можем.

– Очевидно, что сегодня «Металлист» выглядел лучше по сравнению с тремя предыдущими весенними матчами...

– Каждая игра – это отдельная история. Есть команды, которые играют так, как сегодня «Колос». Есть соперники, которые играют открытее. Нам просто нужно выиграть матч, чтобы команда психологически разгрузилась, чтобы ребята увидели, что мы можем выигрывать.

– Как оцениваете сегодняшние замены, можно ли считать их удачными?

– Наши замены были направлены на усиление атаки. Просто игра была такова, что «Колос» сел поближе к своим воротам и мы не успели создать моменты, которых ожидали во второй половине встречи.

– Сегодня мы убедились, что «Металлист» способен качественно контролировать мяч и играть первым номером. В следующем туре нас ждет матч против «Шахтера», будет ли там команда играть столь же агрессивно?

– Мы будем тщательно готовиться к игре с «Шахтером». Да, это один из лучших клубов страны, но, я думаю, не надо бояться этой команды. Просто нужно выйти на поле и сыграть так, как умеем. Конечно, будет трудная игра, но я верю, что наша команда может сыграть хороший матч. Не нужно бояться.