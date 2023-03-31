Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Металлист
01.04.2023 13:00 - : -
Колос К
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 марта 2023, 13:05 | Обновлено 31 марта 2023, 14:12
135
0

Металлист – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Харьковчане после 11 матчей без побед скатились в зону вылета. Дальше уже некуда

31 марта 2023, 13:05 | Обновлено 31 марта 2023, 14:12
135
0
Металлист – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В 19-м туре украинской Премьер-Лиги в Ужгороде состоится поединок «Металлиста» и «Колоса». Харьковчане уже одиннадцать игр подряд не знают радость победы, а футболисты из Ковалевки прочно закрепились в середине турнирной таблицы.

Металлист

Перед глазами турнирное положение команд чемпионата страны нынешнего сезона Премьер-Лиги после 7 тура. Харьковский «Металлист» занимает третье место следом за «Днепром-1» и «Шахтером». Тогда подумалось, неужели мы становимся свидетелями возрождения харьковского клуба, о котором многие так мечтали, а «Металлист» составит настоящую конкуренцию ведущим командам страны?

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Но, увы. С тех пор харьковчане набрали аж … четыре очка и скатились в самый подвал. Ниже только «Львов», у которого на четыре очка меньше, но еще есть один матч в запасе. А ведь всем известно, что подняться вверх гораздо сложнее, чем упасть вниз.

Действительно, с точки зрения турнирной ситуации дела у «Металлиста» совсем плохие. Хотя, в тоже время, ни тренеры, ни сами футболисты, похоже, не унывают. Во всяком случае, в их последних интервью нет никакого намека на то, что они подошли к критической черте. Более того, даже присутствует некоторый оптимизм, что не может не радовать.

Паузу в чемпионате харьковчане заполнили контрольным поединком с «Днепром-1», сыграв вничью 3:3. Дважды у них отличился Прядун и один гол забил Рязанцев. Кроме того, стало известно, что «Металлист» подписал испанского защитника Роберто Корраля. А ведь есть в распоряжении Перицы Огненовича еще несколько легионеров, а также опытных украинских футболистов. Так может для харьковчан еще не все потеряно и они прервут свою безвыигрышную серию?

Колос

Подопечные Ярослава Вишняка в нынешнем сезоне играют, скажем так, не особенно ярко, а где-то даже и скромно. В их активе 6 побед (четыре со счетом 1:0 и две – 2:0) и 5 ничьих, что позволило «Колосу» прочно закрепиться в середине турнирной таблицы. И, на данный момент, не так уж важно, что по количеству забитых голов (15) коллектив из Ковалевки в числе аутсайдеров. Главное, пока есть очки и есть необходимый результат.

Вот, к примеру, после зимнего перерыва «Колос» уступил на выезде «Кривбассу» 0:1, затем с таким же результатом одолел в гостях «Рух», а далее дома потерпел поражение от «Миная», пропустив единственный гол в самом начале встречи. Зато в турнирной таблице ковалевцы по-прежнему занимают 6 место, набрав 23 очка.

В вынужденный перерыв в Премьер-Лиге «Колос» тоже провел контрольный матч, но с командой первой лиги ЛНЗ (Черкассы). И опять здесь был зафиксирован счет 1:0. Ковалевская команда проиграла, на этот раз ей забили уже в самой концовке поединка. Кстати, в той игре отличился бывший игрок «Колоса» Владислав Нехтий, который потом успел также поиграть и за харьковский «Металлист».

Статистика матчей

Соперники встречались в украинской Премьер-лиге только один раз. Это было в первом круге нынешнего сезона в Ковалевке. Хозяева поля победили тогда с любимым для себя счетом 1:0. Единственный и победный гол во втором тайме забил Сергей Мякушко. Был еще один поединок этих команд в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2021-2022 годов. В Харькове победил «Металлист» с тем же результатом 1:0. Гол забил Александр Мизюк.

Ориентировочные составы:

«Металлист»: Ермолов, Романюк, Порох, Пати, Картушов, Чайковский, Панасенко, Демченко, Коркишко, Бойчук, Прядун

«Колос»: Волынец, Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Емец, Богданов, Смирный, Ориховский, Болбат, Мякушко, Безбородько

Прогноз на противостояние:

Харьковчанам победа сейчас более важна и поэтому они наверняка приложат все свои усилия, чтобы ее добиться. Поставим на победу «Металлиста». Как вы думаете, с каким счетом? Правильно, 1:0.

1 апреля, суббота

«Металлист» – «Колос»
Ужгород. Стадион «Авангард». 13:00
ТВ-трансляция на телеканале УНИАН и на YouTube-канал Football Hub
Арбитр:
МЕТАЛЛИСТ – КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:0
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

По теме:
Денис УСТИМЕНКО: «С каждым матчем все может измениться»
Реал – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Верес – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист Харьков Колос Ковалевка Металлист - Колос прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стелла ЗАХАРОВА – о Гутцайте: «Таких ватников надо гнать в три шеи»
Другие виды | 31 марта 2023, 07:57 11
Стелла ЗАХАРОВА – о Гутцайте: «Таких ватников надо гнать в три шеи»
Стелла ЗАХАРОВА – о Гутцайте: «Таких ватников надо гнать в три шеи»

Прославленная украинская гимнастка разнесла президента НОК України

Манчестер Сити нашел замену Гвардиоле
Футбол | 30 марта 2023, 19:07 0
Манчестер Сити нашел замену Гвардиоле
Манчестер Сити нашел замену Гвардиоле

Команду может возглавить Луис Энрике

ВИДЕО. Полный игнор. Девин Хейни не подал руку Ломаченко
Бокс | 31.03.2023, 04:55
ВИДЕО. Полный игнор. Девин Хейни не подал руку Ломаченко
ВИДЕО. Полный игнор. Девин Хейни не подал руку Ломаченко
Шахтер подал жалобу в Еврокомиссию по спору с ФИФА. Названа причина
Футбол | 30.03.2023, 20:16
Шахтер подал жалобу в Еврокомиссию по спору с ФИФА. Названа причина
Шахтер подал жалобу в Еврокомиссию по спору с ФИФА. Названа причина
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с вратарем
Футбол | 31.03.2023, 11:33
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с вратарем
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с вратарем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Скаутинговая система Арсенала. Зинченко одобрил трансфер на Уэмбли
ВИДЕО. Скаутинговая система Арсенала. Зинченко одобрил трансфер на Уэмбли
30.03.2023, 05:28 3
Футбол
Стали известны первые участницы 1/2 финала турнира WTA 1000 в Майами
Стали известны первые участницы 1/2 финала турнира WTA 1000 в Майами
29.03.2023, 10:10 5
Теннис
УАЙЛДЕР: «Ненавижу этого ублюдка Тайсона Фьюри»
УАЙЛДЕР: «Ненавижу этого ублюдка Тайсона Фьюри»
29.03.2023, 18:41 3
Бокс
Промоутер рассказал, что ждет Ломаченко в случае победы над Хейни
Промоутер рассказал, что ждет Ломаченко в случае победы над Хейни
29.03.2023, 20:22 6
Бокс
Женская ЛЧ. Барса разгромила Рому, Арсенал отыграл фору у Баварии
Женская ЛЧ. Барса разгромила Рому, Арсенал отыграл фору у Баварии
29.03.2023, 23:59
Футбол
От ворот – до ворот: три номинирования Алексея Михайличенко на Золотой мяч
От ворот – до ворот: три номинирования Алексея Михайличенко на Золотой мяч
30.03.2023, 09:00 9
Футбол
ВИДЕО. Скандальный экс-игрок Динамо ударил полуфиналиста ЧМ-2022
ВИДЕО. Скандальный экс-игрок Динамо ударил полуфиналиста ЧМ-2022
29.03.2023, 12:54
Футбол
ВИДЕО. Вася в футболке с Иисусом. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов
ВИДЕО. Вася в футболке с Иисусом. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов
31.03.2023, 00:23 33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности