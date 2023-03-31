В 19-м туре украинской Премьер-Лиги в Ужгороде состоится поединок «Металлиста» и «Колоса». Харьковчане уже одиннадцать игр подряд не знают радость победы, а футболисты из Ковалевки прочно закрепились в середине турнирной таблицы.

Металлист

Перед глазами турнирное положение команд чемпионата страны нынешнего сезона Премьер-Лиги после 7 тура. Харьковский «Металлист» занимает третье место следом за «Днепром-1» и «Шахтером». Тогда подумалось, неужели мы становимся свидетелями возрождения харьковского клуба, о котором многие так мечтали, а «Металлист» составит настоящую конкуренцию ведущим командам страны?

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Но, увы. С тех пор харьковчане набрали аж … четыре очка и скатились в самый подвал. Ниже только «Львов», у которого на четыре очка меньше, но еще есть один матч в запасе. А ведь всем известно, что подняться вверх гораздо сложнее, чем упасть вниз.

Действительно, с точки зрения турнирной ситуации дела у «Металлиста» совсем плохие. Хотя, в тоже время, ни тренеры, ни сами футболисты, похоже, не унывают. Во всяком случае, в их последних интервью нет никакого намека на то, что они подошли к критической черте. Более того, даже присутствует некоторый оптимизм, что не может не радовать.

Паузу в чемпионате харьковчане заполнили контрольным поединком с «Днепром-1», сыграв вничью 3:3. Дважды у них отличился Прядун и один гол забил Рязанцев. Кроме того, стало известно, что «Металлист» подписал испанского защитника Роберто Корраля. А ведь есть в распоряжении Перицы Огненовича еще несколько легионеров, а также опытных украинских футболистов. Так может для харьковчан еще не все потеряно и они прервут свою безвыигрышную серию?

Колос

Подопечные Ярослава Вишняка в нынешнем сезоне играют, скажем так, не особенно ярко, а где-то даже и скромно. В их активе 6 побед (четыре со счетом 1:0 и две – 2:0) и 5 ничьих, что позволило «Колосу» прочно закрепиться в середине турнирной таблицы. И, на данный момент, не так уж важно, что по количеству забитых голов (15) коллектив из Ковалевки в числе аутсайдеров. Главное, пока есть очки и есть необходимый результат.

Вот, к примеру, после зимнего перерыва «Колос» уступил на выезде «Кривбассу» 0:1, затем с таким же результатом одолел в гостях «Рух», а далее дома потерпел поражение от «Миная», пропустив единственный гол в самом начале встречи. Зато в турнирной таблице ковалевцы по-прежнему занимают 6 место, набрав 23 очка.

В вынужденный перерыв в Премьер-Лиге «Колос» тоже провел контрольный матч, но с командой первой лиги ЛНЗ (Черкассы). И опять здесь был зафиксирован счет 1:0. Ковалевская команда проиграла, на этот раз ей забили уже в самой концовке поединка. Кстати, в той игре отличился бывший игрок «Колоса» Владислав Нехтий, который потом успел также поиграть и за харьковский «Металлист».

Статистика матчей

Соперники встречались в украинской Премьер-лиге только один раз. Это было в первом круге нынешнего сезона в Ковалевке. Хозяева поля победили тогда с любимым для себя счетом 1:0. Единственный и победный гол во втором тайме забил Сергей Мякушко. Был еще один поединок этих команд в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2021-2022 годов. В Харькове победил «Металлист» с тем же результатом 1:0. Гол забил Александр Мизюк.

Ориентировочные составы:

«Металлист»: Ермолов, Романюк, Порох, Пати, Картушов, Чайковский, Панасенко, Демченко, Коркишко, Бойчук, Прядун

«Колос»: Волынец, Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Емец, Богданов, Смирный, Ориховский, Болбат, Мякушко, Безбородько

Прогноз на противостояние:

Харьковчанам победа сейчас более важна и поэтому они наверняка приложат все свои усилия, чтобы ее добиться. Поставим на победу «Металлиста». Как вы думаете, с каким счетом? Правильно, 1:0.

1 апреля, суббота