ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал контракт с испанским защитником

Испанский защитник Роберто Корраль присоединился к харьковскому клубу «Металлист».

25-летний футболист является воспитанником испанского «Вальядолида». В структуре этого клуба Роберто Корраль находился до 2021 года и преимущественно выступал за «Вальядолид» B, проведя всего 102 поединка в составе команды.

После аренды в «Нумансию» игрок покинул Испанию и перешел в клуб польской Экстраклассы «Корона». В прошлом году Роберто Корраль провел 21 поединок в составе этой команды.

Основная позиция новичка желто-синих – левый защитник. В «Металлисте» испанский футболист будет выступать под 33-м номером.