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Украина. Премьер лига
30 марта 2023, 23:59 | Обновлено 31 марта 2023, 00:18
183
1

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал контракт с испанским защитником

25-летний Роберто Корраль играл за испанский «Вальядолид» и польскую «Корону»

30 марта 2023, 23:59 | Обновлено 31 марта 2023, 00:18
183
1
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал контракт с испанским защитником
ФК Металлист Харьков. Роберто Корраль

Испанский защитник Роберто Корраль присоединился к харьковскому клубу «Металлист».

25-летний футболист является воспитанником испанского «Вальядолида». В структуре этого клуба Роберто Корраль находился до 2021 года и преимущественно выступал за «Вальядолид» B, проведя всего 102 поединка в составе команды.

После аренды в «Нумансию» игрок покинул Испанию и перешел в клуб польской Экстраклассы «Корона». В прошлом году Роберто Корраль провел 21 поединок в составе этой команды.

Основная позиция новичка желто-синих – левый защитник. В «Металлисте» испанский футболист будет выступать под 33-м номером.

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Вальядолид трансферы Металлист Харьков трансферы УПЛ Роберто Корраль Нумансия Корона Кельце
Источник ФК Металлист
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