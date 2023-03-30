ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал контракт с испанским защитником
25-летний Роберто Корраль играл за испанский «Вальядолид» и польскую «Корону»
Испанский защитник Роберто Корраль присоединился к харьковскому клубу «Металлист».
25-летний футболист является воспитанником испанского «Вальядолида». В структуре этого клуба Роберто Корраль находился до 2021 года и преимущественно выступал за «Вальядолид» B, проведя всего 102 поединка в составе команды.
После аренды в «Нумансию» игрок покинул Испанию и перешел в клуб польской Экстраклассы «Корона». В прошлом году Роберто Корраль провел 21 поединок в составе этой команды.
Основная позиция новичка желто-синих – левый защитник. В «Металлисте» испанский футболист будет выступать под 33-м номером.
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