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Украина. Премьер лига
28 марта 2023, 16:38 | Обновлено 28 марта 2023, 16:52
697
0

Источник: Металлист подписал испанского защитника

За харьковчан может играть экс-игрок «Вальядолида»

28 марта 2023, 16:38 | Обновлено 28 марта 2023, 16:52
697
0
Источник: Металлист подписал испанского защитника
Instagram. Роберто Корраль

Харьковский «Металлист» пополнил свои ряды 25-летним испанским защитником Роберто Корралем. О подписании игрока сообщает портал Transfermarkt. Соглашение клуба с игроком было заключено 27 марта.

25-летний Корраль до 2021 года был в структуре родного клуба «Вальядолид». За основную команду он отыграл лишь в двух поединках в Кубке Испании, зато провел более ста игр за команду «Вальядолид Б».

В сезоне 2020/2021 Роберто играл в аренде за «Нумансию». С лета 2021-го он пол года был без клуба, после чего пополнил ряды польской «Короны» – своего последнего клуба до подписания контракта с «Металлистом».

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Роберто Корраль Металлист Харьков трансферы УПЛ трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Transfermarkt
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