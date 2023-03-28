Источник: Металлист подписал испанского защитника

Харьковский «Металлист» пополнил свои ряды 25-летним испанским защитником Роберто Корралем. О подписании игрока сообщает портал Transfermarkt. Соглашение клуба с игроком было заключено 27 марта.

25-летний Корраль до 2021 года был в структуре родного клуба «Вальядолид». За основную команду он отыграл лишь в двух поединках в Кубке Испании, зато провел более ста игр за команду «Вальядолид Б».

В сезоне 2020/2021 Роберто играл в аренде за «Нумансию». С лета 2021-го он пол года был без клуба, после чего пополнил ряды польской «Короны» – своего последнего клуба до подписания контракта с «Металлистом».