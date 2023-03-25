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Днепр-1
25.03.2023 11:00 3 : 3
Металлист
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Украина. Премьер лига
25 марта 2023, 16:03 | Обновлено 25 марта 2023, 16:30
488
0

Днепр-1 и Металлист обошлись в спарринге без победителя

Команды провели товарищеский матч

25 марта 2023, 16:03 | Обновлено 25 марта 2023, 16:30
488
0
Днепр-1 и Металлист обошлись в спарринге без победителя
СК Днепр-1

«Днепр-1» и харьковский «Металлист», заполняя паузу в чемпионате украинской Премьер-лиги на поединки сборных, провели в Ужгороде товарищеский поединок.

Соперники забили на двоих шесть голов, но разошлись без победителя – ничья 3:3.

В составе «Днепра-1» по голу забили Рональд Матаррита и Эмилиано Пурита, которые восстановились после травм. Автором еще одного гола стал Игорь Когут.

У харьковчан стоит отметить автора дубля Максима Прядуна.

Товарищеский матч

«Днепр-1» – «Металлист» – 3:3

Голы: Когут, 27, Матаррита, 30, Пурита, 59 – Прядун, 29, 43, Рязанцев, 67.

«Днепр-1»: Валеф (Рыбак, 46), Матаррита, Гомес, Федоров, Хайнер (Кононов, 60), Танковский, Пурита (Подлепенец, 60), Когут (Пасич, 46), Танчик, Подлипенец (Каплиенко, 4) , Пеглоу

«Металлист»: 1-й тайм – Ермолов, Картушов, Мизюк, Николишин, Романюк, Чайковский, Демченко (Багачанский, 36), Панасенко, Коркишко, Бойчук, Прядун; 2-й тайм – Костик, Коррал Гарсия, Николишин, Ралюченко, Шамич, Самуэль, Пати, Картушов (Прядун, 70), Багачанский, Наумец, Рязанцев.

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Днепр-1 Днепр-1 - Металлист Металлист Харьков товарищеские матчи Максим Прядун Иван Когут Эмилиано Пурита Рональд Матаррита
Источник СК Днепр-1
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