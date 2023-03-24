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Украина. Премьер лига
24 марта 2023, 12:38 |
109
0

Днепр-1 и Металлист проведут товарищеский матч в закрытом режиме

Встреча состоится в Ужгороде

24 марта 2023, 12:38 |
109
0
Днепр-1 и Металлист проведут товарищеский матч в закрытом режиме
ФК Металлист

В субботу, 25 марта, харьковский «Металлист» проведет товарищеский матч против футбольного клуба «Днепр-1».

Поединок состоится на тренировочном поле стадиона «Авангард» в Ужгороде. Начало игры запланировано на 11 часов.

Матч будет сыгран в закрытом режиме без прямой трансляции.

В таблице УПЛ «Днепр-1» занимает 2-е место с 39 очками. У «Металлиста» 15-я позиция и 17 пунктов.

«Днепр-1» в среду возобновил тренировку после нескольких дней отдыха.

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Источник ФК Металлист
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