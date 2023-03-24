Украина. Премьер лига24 марта 2023, 12:38 |
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Днепр-1 и Металлист проведут товарищеский матч в закрытом режиме
Встреча состоится в Ужгороде
24 марта 2023, 12:38 |
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В субботу, 25 марта, харьковский «Металлист» проведет товарищеский матч против футбольного клуба «Днепр-1».
Поединок состоится на тренировочном поле стадиона «Авангард» в Ужгороде. Начало игры запланировано на 11 часов.
Матч будет сыгран в закрытом режиме без прямой трансляции.
В таблице УПЛ «Днепр-1» занимает 2-е место с 39 очками. У «Металлиста» 15-я позиция и 17 пунктов.
«Днепр-1» в среду возобновил тренировку после нескольких дней отдыха.
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