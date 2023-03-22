Украина. Премьер лига22 марта 2023, 16:11 |
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Новичок Днепра-1 Матаррита вернулся к работе, команда проведет спарринг
Гуцуляк и Адамюк играть не готовы
22 марта 2023, 16:11 |
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«Днепр-1» сообщил о том, что зимний новичок команды Рональд Матаррита во время паузы на матчи сборных вернулся к полноценной работе. Защитник из-за травмы пропустил старт весенней части сезона.
По индивидуальной программе работают Янис Амаш и Валерий Лучкевич, а в лазарете остаются Алексей Гуцуляк и Владимир Адамюк.
Команда Александра Кучера запланировала спарринг с «Металлистом» на 25 марта, а сезон УПЛ возобновит игрой с «Металлистом 1925» 2 апреля.
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