Новичок Днепра-1 Матаррита вернулся к работе, команда проведет спарринг

«Днепр-1» сообщил о том, что зимний новичок команды Рональд Матаррита во время паузы на матчи сборных вернулся к полноценной работе. Защитник из-за травмы пропустил старт весенней части сезона.

По индивидуальной программе работают Янис Амаш и Валерий Лучкевич, а в лазарете остаются Алексей Гуцуляк и Владимир Адамюк.

Команда Александра Кучера запланировала спарринг с «Металлистом» на 25 марта, а сезон УПЛ возобновит игрой с «Металлистом 1925» 2 апреля.