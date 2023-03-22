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Украина. Премьер лига
22 марта 2023, 16:11 |
199
0

Новичок Днепра-1 Матаррита вернулся к работе, команда проведет спарринг

Гуцуляк и Адамюк играть не готовы

22 марта 2023, 16:11 |
199
0
Новичок Днепра-1 Матаррита вернулся к работе, команда проведет спарринг
ФК Днепр-1

«Днепр-1» сообщил о том, что зимний новичок команды Рональд Матаррита во время паузы на матчи сборных вернулся к полноценной работе. Защитник из-за травмы пропустил старт весенней части сезона.

По индивидуальной программе работают Янис Амаш и Валерий Лучкевич, а в лазарете остаются Алексей Гуцуляк и Владимир Адамюк.

Команда Александра Кучера запланировала спарринг с «Металлистом» на 25 марта, а сезон УПЛ возобновит игрой с «Металлистом 1925» 2 апреля.

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Днепр-1 Рональд Матаррита Владимир Адамюк Янис Амаш Алексей Гуцуляк Валерий Лучкевич
Источник СК Днепр-1
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