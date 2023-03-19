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Колос К
19.03.2023 14:00 – FT 0 : 1
Минай
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Украина. Премьер лига
19 марта 2023, 15:58 | Обновлено 19 марта 2023, 17:14
832
1

Гол после стандарта. Минай увез победу из Ковалевки

«Колос» так и не сумел забить подопечным Шарана

19 марта 2023, 15:58 | Обновлено 19 марта 2023, 17:14
832
1
Гол после стандарта. Минай увез победу из Ковалевки
УПЛ

У «Колоса» перед игрой турнирная ситуация была намного лучше, чем у «Миная», но, конечно, победу «колоски», играя дома, просто так не собирались отдавать. А вот закарпатцам победа была очень нужной – находиться в зоне вылета не очень приятно.

На правах хозяев игру активнее начал «Колос». Его игроки удерживали мяч, а оппоненты периодически бегали в контратаки. И их тактика почти сразу дала плоды – Гончаренко заблокировал удар Твердохлиба с выгодной позиции, но после углового, который исполнил Воробчак, Кравчук оторвался от соперника и аккуратно уложил мяч под правую штангу. Шла девятая минута.

Твердохлиб сегодня играл на позиции центрфорварда и произвел там довольно неплохое впечатление – он и ассистировал партнерам, как, например, на Гечева на двадцать пятой минуте, так и замыкал прострелы – после паса Воробчака и удара Твердохлиба только мастерство и реакция Волынца спасла «Колос » от второго пропущенного.

УПЛ

А у ковалевской команды тактика была очень простой – несколько пасов на своей половине, вывод на свободное пространство либо Богданова, либо крайних защитников, после чего шло заброс вперед. Там либо Исаенко пробовал использовать скорость, либо Безбородько цеплялся за мяч, но обе опции имели очень низкую эффективность.

Самый реальный шанс в не слишком зрелищном первом тайме имел Ориховский после комбинации, но после перепасовки и пассивности Гончара пробил слева в дальнюю штангу низом.

После перерыва ситуация не изменилась. Ковалевцы дальше не слишком эффективно атаковали, а закарпатцы тоже пробовали что-то создать. Довольно давно мне приходилось видеть игру «Миная», но по сравнению с ней сегодня подопечные Шарана выглядели гораздо сыграннее и интереснее. А «Колос», напротив, разочаровывал – какая-то примитивность в действиях игроков из Ковалевки не позволяет им особо рассчитывать на нечто большее, чем середина таблицы.

УПЛ

Опасные моменты до конца игры можно было сосчитать по пальцам. В первую очередь, это супершанс Лысенко-Ориховского - первый оказался перед Бандурой, дважды бил, но штанга и кипер спасли, а Ориховский пробовал добить еще раз - каким-то чудом Бандура тоже сумел подправить удар так, чтобы тот не влетел в сетку.

Финальный навал ковалевцев не дал результата – хотя соперники устали, но и подопечные Вишняка сил не набрались. Потому счет 0:1 так и продержался до конца.

​​​​​​​УПЛ

Из персоналий стоит отметить Кравчука и Твердохлиба – первый, кроме забитого гола, отличился уверенным исполнением непосредственных обязанностей в защите, а второй на не своей родной позиции выглядел тоже достаточно качественно.

Кроме того, общую картину матча портило слишком хорошее расположение микрофонов. Маты на поле лились рекой, как и постоянные указания тренеров игрокам. Интересно, они начинают лучше играть, если постоянно слышат: «Давайте, давайте, играем, играем, вынос, вынос, собрались, собрались, сам, сам, спокойно, спокойно» и другие гениальные «перлы» в исполнении своих наставников?

Победа позволила «Минаю» подняться на тринадцатое место, а «Колос» остался на шестом.

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Колос» - «Минай» - 0:1.

Кравчук, 9.

Емец, 19, Ориховский, 29, Безбородько, 40, Н. Кравченко, 65 - Немчанинов, 24.

«Колос»: Волынец - Н. Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Емец - Богданов, Смирный (Ильин, 56) - Безбородько (К. Попов, 78), Ориховский (Велетень, 78), Болбат (Мякушко, 66) - Исаенко (Лысенко, 46).

«Минай»: Бандура - Кравчук, Чуев (Мельник, 89), Гончар, Булеза - Витенчук, Шишка (Петько, 79) - Воробчак (Рогозинский, 90+3), Твердохлиб, Немчанинов - Гечев.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Колос» (Ковалевка).

КОЛОС - МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Колос Ковалевка Колос - Минай отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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