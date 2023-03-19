Украина. Премьер лига19 марта 2023, 17:55 | Обновлено 19 марта 2023, 18:53
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Ярослав ВИШНЯК: «Колос недоволен результатом матча с Минаем»
Главный тренер «Колоса» – о поражении в домашнем матче
19 марта 2023, 17:55 | Обновлено 19 марта 2023, 18:53
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Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал результат игры против «Миная» в 18-м туре УПЛ.
«Нет проходных матчей. Кому удается выжать максимум из минимума, тот и побеждает. Игра получилась непростая и чувствовалось, что победить хотят обе команды. Конечно, мы недовольны результатом. Но чемпионат продолжается, еще много игр впереди», – сказал Вишняк.
События матча
10’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Кравчук (Минай).
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