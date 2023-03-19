Ярослав ВИШНЯК: «Колос недоволен результатом матча с Минаем»

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал результат игры против «Миная» в 18-м туре УПЛ.

«Нет проходных матчей. Кому удается выжать максимум из минимума, тот и побеждает. Игра получилась непростая и чувствовалось, что победить хотят обе команды. Конечно, мы недовольны результатом. Но чемпионат продолжается, еще много игр впереди», – сказал Вишняк.