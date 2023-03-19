Колос – Минай – 0:1. Минимальная победа. Видео гола и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 18-го тура УПЛ
В воскресенье, 19 марта, состоялся матч 18 тура украинской Премьер-лиги, в котором ковалевский «Колос» играл против закарпатского «Миная».
Украинская Премьер-лига. 18 тур.
«Колос» – «Минай» – 0:1.
Кравчук, 9.
Емец, 19, Ориховский, 29, Безбородько, 40, Н. Кравченко, 65 - Немчанинов, 24.
«Колос»: Волынец - Н. Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Емец - Богданов, Смирный (Ильин, 56) - Безбородько (К. Попов, 78), Ориховский (Велетень, 78), Болбат (Мякушко, 66) - Исаенко (Лысенко, 46).
«Минай»: Бандура - Кравчук, Чуев (Мельник, 89), Гончар, Булеза - Витенчук, Шишка (Петько, 79) - Воробчак (Рогозинский, 90+3), Твердохлиб, Немчанинов - Гечев.
Арбитр: Виталий Романов (Днепр).
События матча
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