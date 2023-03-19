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  4. Колос – Минай – 0:1. Минимальная победа. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Украины
Колос К
19.03.2023 14:00 – FT 0 : 1
Минай
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Украина. Премьер лига
19 марта 2023, 16:34 | Обновлено 19 марта 2023, 16:35
278
0

Колос – Минай – 0:1. Минимальная победа. Видео гола и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 18-го тура УПЛ

19 марта 2023, 16:34 | Обновлено 19 марта 2023, 16:35
278
0
Колос – Минай – 0:1. Минимальная победа. Видео гола и обзор матча
UA-Football / Александр Приходько

В воскресенье, 19 марта, состоялся матч 18 тура украинской Премьер-лиги, в котором ковалевский «Колос» играл против закарпатского «Миная».

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Колос» – «Минай» – 0:1.

Кравчук, 9.

Емец, 19, Ориховский, 29, Безбородько, 40, Н. Кравченко, 65 - Немчанинов, 24.

«Колос»: Волынец - Н. Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Емец - Богданов, Смирный (Ильин, 56) - Безбородько (К. Попов, 78), Ориховский (Велетень, 78), Болбат (Мякушко, 66) - Исаенко (Лысенко, 46).

«Минай»: Бандура - Кравчук, Чуев (Мельник, 89), Гончар, Булеза - Витенчук, Шишка (Петько, 79) - Воробчак (Рогозинский, 90+3), Твердохлиб, Немчанинов - Гечев.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

События матча

10’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Кравчук (Минай).
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Источник Sport.ua
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