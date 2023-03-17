В воскресение, 19 марта, в Ковалевке на стадионе «Колос» состоится матч восемнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют ковалевский «Колос» и закарпатский «Минай». Стартовый свисток рефери Виталия Романова из Днепра прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Колос



Украинский специалист Ярослав Вишняк возглавил ковалевский «Колос» еще по ходу прошлого сезона, когда беларус Сергей Кузнецов потерял контроль над ситуацией, и команда забуксовала в подвале турнирной таблицы. С приходом нового наставника «колоски» начали играть куда лучше в плане результатов, но на вторую половину футбольного года команды УПЛ так и не вышли, после чего для каждого из клубов наступили времена неопределенности. Вишняк в итоге остался возглавлять коллектив и на текущую кампанию, однако на длинной дистанции результаты «черно-белых» уже выглядят не столь впечатляюще.

За время весенне-летней паузы «Колосу» удалось основательно поработать над своей заявкой, и клуб в итоге оставил в силе основной костяк, добавив немного арендованных игроков на перспективу вроде крайнего защитника киевского «Динамо» Никиты Кравченко. В плане достигнутых результатов эти изменения были важны, так как при минимальных затратах позволяют клубу из Ковалевки сохранять, а иногда и улучшать, свои позиции на фоне результатов прошлого сезона.

К слову, не так давно можно было напрямую сравнить две эти кампании, и увидеть, что при схожем количестве набранных баллов футболисты Вишняка начали больше забивать и меньше пропускать, и при этом располагаются позади «Александрии», которая всем видом и пятью ничьими подряд показывает, что разрыв в пять очков стоит попытаться сократить. Успех на прошлой неделе в неимоверно скучной игре против львовского «Руха» (1:0) в этом плане для «Колоса» был очень уместен.

Минай



Закарпатский «Минай» также сравнительно недавно пополнил состав участников украинской Премьер-лиги, однако уже в скором времени может вновь вернуться на уровень ниже. Дело в том, что как бы ни старались Василий Кобин, Николай Цымбал, Игорь Леонов и Владимир Шаран, а стабилизировать клуб с глубокими проблемами даже на уровне руководства им не удается. Уже в дебютном сезоне «Минай» боролся за выживание, а по итогам прошлой кампании имел все шансы оказаться в Первой лиге, но начало полномасштабной агрессии, как видится, отсрочило этот процесс на неопределенный срок. Выживет ли закарпатский коллектив в этом сезоне – открытый вопрос, а окончательный ответ на него зависит исключительно от таланта Шарана.

Но чего может достичь с командой тренер, если клуб во время зимней паузы принимает решение расстаться с лидерами обоймы уровня Эльдара Кулиева и Алексея Хахлева? Вместо этих исполнителей пришли как опытные футболисты уровня Михаила Шишки или Дмитрия Немчанинова, так и перспективные футболисты вроде Андрея Булезы, Егора Твердохлиба, Богдана Чуева или Назария Воробчака.

Вот только совершенно нет времени у новичков для того, чтобы сыграться, так как команда идет на предпоследнем месте, не может победить уже четыре тура кряду, а после международной паузы сыграет со всем футбольным бомондом Украины. Разгоняться в плане набранных очков у «Миная» есть пространство за счет предстоящей игры или встречи против «Ингульца», но затем календарь будет невыносимо сложным вплоть до последнего тура.

История встреч



Футбольные пути «Колоса» и «Миная» ранее пересекались пять раз в рамках УПЛ. Соперники играли в официальном матче в сентябре прошлого года – игра в с. Минай завершилась ничьей со счетом 1:1. Гол за «Минай» забивал Эльдар Кулиев, а у «Колоса» отличался Павел Ориховский.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 43-летний Виталий Романов из Днепра, который на своем счету имеет уже 123 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Денис Сердюк и Денис Романов, а резервным арбитром отработает Дмитрий Кубряк. На матче будет отсутствовать система VAR. У Романова есть опыт проведения матчей с участием «Колоса» – 6 раз (1 победа, 2 ничьи и 3 поражения), тогда как с «Минаем» он пересекался 9 раз (3 победы, 1 ничья и 5 поражений).

Ориентировочные составы



«Колос»: Волынец – Емец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов – Милько, Ориховский – Болбат, Смирный – Безбородько, Лысенко.

«Минай»: Бандура – Булеза, Кравчук, Мельник, Чуев, Гончар – Твердохлиб, Витенчук, Шишка, Воробчак – Вишневский.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что хозяева одержат победу при минимальном преимуществе. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Колос» (0.5) с коэффициентом 1.73.

19 марта, воскресенье