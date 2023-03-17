Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Колос К
19.03.2023 14:00 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 марта 2023, 23:51 |
30
0

Колос – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Наметившийся выход из зоны вылета могут приостановить еврокубковые амбиции

17 марта 2023, 23:51 |
30
0
Колос – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресение, 19 марта, в Ковалевке на стадионе «Колос» состоится матч восемнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют ковалевский «Колос» и закарпатский «Минай». Стартовый свисток рефери Виталия Романова из Днепра прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Колос


Украинский специалист Ярослав Вишняк возглавил ковалевский «Колос» еще по ходу прошлого сезона, когда беларус Сергей Кузнецов потерял контроль над ситуацией, и команда забуксовала в подвале турнирной таблицы. С приходом нового наставника «колоски» начали играть куда лучше в плане результатов, но на вторую половину футбольного года команды УПЛ так и не вышли, после чего для каждого из клубов наступили времена неопределенности. Вишняк в итоге остался возглавлять коллектив и на текущую кампанию, однако на длинной дистанции результаты «черно-белых» уже выглядят не столь впечатляюще.

За время весенне-летней паузы «Колосу» удалось основательно поработать над своей заявкой, и клуб в итоге оставил в силе основной костяк, добавив немного арендованных игроков на перспективу вроде крайнего защитника киевского «Динамо» Никиты Кравченко. В плане достигнутых результатов эти изменения были важны, так как при минимальных затратах позволяют клубу из Ковалевки сохранять, а иногда и улучшать, свои позиции на фоне результатов прошлого сезона.

К слову, не так давно можно было напрямую сравнить две эти кампании, и увидеть, что при схожем количестве набранных баллов футболисты Вишняка начали больше забивать и меньше пропускать, и при этом располагаются позади «Александрии», которая всем видом и пятью ничьими подряд показывает, что разрыв в пять очков стоит попытаться сократить. Успех на прошлой неделе в неимоверно скучной игре против львовского «Руха» (1:0) в этом плане для «Колоса» был очень уместен.

Минай


Закарпатский «Минай» также сравнительно недавно пополнил состав участников украинской Премьер-лиги, однако уже в скором времени может вновь вернуться на уровень ниже. Дело в том, что как бы ни старались Василий Кобин, Николай Цымбал, Игорь Леонов и Владимир Шаран, а стабилизировать клуб с глубокими проблемами даже на уровне руководства им не удается. Уже в дебютном сезоне «Минай» боролся за выживание, а по итогам прошлой кампании имел все шансы оказаться в Первой лиге, но начало полномасштабной агрессии, как видится, отсрочило этот процесс на неопределенный срок. Выживет ли закарпатский коллектив в этом сезоне – открытый вопрос, а окончательный ответ на него зависит исключительно от таланта Шарана.

Но чего может достичь с командой тренер, если клуб во время зимней паузы принимает решение расстаться с лидерами обоймы уровня Эльдара Кулиева и Алексея Хахлева? Вместо этих исполнителей пришли как опытные футболисты уровня Михаила Шишки или Дмитрия Немчанинова, так и перспективные футболисты вроде Андрея Булезы, Егора Твердохлиба, Богдана Чуева или Назария Воробчака.

Вот только совершенно нет времени у новичков для того, чтобы сыграться, так как команда идет на предпоследнем месте, не может победить уже четыре тура кряду, а после международной паузы сыграет со всем футбольным бомондом Украины. Разгоняться в плане набранных очков у «Миная» есть пространство за счет предстоящей игры или встречи против «Ингульца», но затем календарь будет невыносимо сложным вплоть до последнего тура.

История встреч


Футбольные пути «Колоса» и «Миная» ранее пересекались пять раз в рамках УПЛ. Соперники играли в официальном матче в сентябре прошлого года – игра в с. Минай завершилась ничьей со счетом 1:1. Гол за «Минай» забивал Эльдар Кулиев, а у «Колоса» отличался Павел Ориховский.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 43-летний Виталий Романов из Днепра, который на своем счету имеет уже 123 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Денис Сердюк и Денис Романов, а резервным арбитром отработает Дмитрий Кубряк. На матче будет отсутствовать система VAR. У Романова есть опыт проведения матчей с участием «Колоса» – 6 раз (1 победа, 2 ничьи и 3 поражения), тогда как с «Минаем» он пересекался 9 раз (3 победы, 1 ничья и 5 поражений).

Ориентировочные составы


«Колос»: Волынец – Емец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов – Милько, Ориховский – Болбат, Смирный – Безбородько, Лысенко.

«Минай»: Бандура – Булеза, Кравчук, Мельник, Чуев, Гончар – Твердохлиб, Витенчук, Шишка, Воробчак – Вишневский.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что хозяева одержат победу при минимальном преимуществе. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Колос» (0.5) с коэффициентом 1.73.

19 марта, воскресенье

«Колос» – «Минай»
с. Ковалевка. «Колос». 14:00
Прямая ТВ-трансляция – платформа Setanta Sport
КОЛОС – МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)
Прогноз Sport.ua – 1:0
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Melbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Минай
Колос – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Верес – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
Колос Ковалевка Минай Колос - Минай чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпион мира: «Усик будет бить Фьюри по корпусу с первого до 12-го раунда»
Бокс | 17 марта 2023, 14:16 2
Чемпион мира: «Усик будет бить Фьюри по корпусу с первого до 12-го раунда»
Чемпион мира: «Усик будет бить Фьюри по корпусу с первого до 12-го раунда»

Лоуренс Околи отдает преимущество британскому боксеру

Дерек Чисора сравнил силу удара Александра Усика и Тайсона Фьюри
Бокс | 17 марта 2023, 12:54 0
Дерек Чисора сравнил силу удара Александра Усика и Тайсона Фьюри
Дерек Чисора сравнил силу удара Александра Усика и Тайсона Фьюри

Британский боксер уверен, что в этом бою будет хорошо видно мастерство бойцов

Битва грандов. Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
Футбол | 17.03.2023, 13:17
Битва грандов. Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
Битва грандов. Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
ВАН СТЕЕ: «Ахметов хотел лучшего тренера в Европе. Я стал архитектором»
Футбол | 17.03.2023, 20:48
ВАН СТЕЕ: «Ахметов хотел лучшего тренера в Европе. Я стал архитектором»
ВАН СТЕЕ: «Ахметов хотел лучшего тренера в Европе. Я стал архитектором»
Отрицательное развитие. Александрия не смогла обыграть Металлист
Футбол | 17.03.2023, 14:57
Отрицательное развитие. Александрия не смогла обыграть Металлист
Отрицательное развитие. Александрия не смогла обыграть Металлист
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, какие каналы покажут матч Англия – Украина
Стало известно, какие каналы покажут матч Англия – Украина
17.03.2023, 15:16
Футбол
Тедди Атлас рассказал, почему Фьюри хочет убрать пункт о реванше с Усиком
Тедди Атлас рассказал, почему Фьюри хочет убрать пункт о реванше с Усиком
16.03.2023, 13:32 4
Бокс
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
17.03.2023, 05:05 1
Биатлон
Интересные пары. Названо, кто с кем сыграет в четвертьфиналах Лиги Европы
Интересные пары. Названо, кто с кем сыграет в четвертьфиналах Лиги Европы
17.03.2023, 14:15 24
Футбол
Под Бахмутом погиб украинский футболист. У него осталось двое детей
Под Бахмутом погиб украинский футболист. У него осталось двое детей
16.03.2023, 13:35 3
Война
Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор
Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор
17.03.2023, 01:30 3
Футбол
Холменколлен-2023. Женский спринт перенесен на субботу из-за непогоды
Холменколлен-2023. Женский спринт перенесен на субботу из-за непогоды
17.03.2023, 16:48
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности