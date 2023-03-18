В воскресенье, 19 марта, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ковалевский «Колос» и «Минай». Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 14:00

«Колос» находится на шестом месте – в принципе, еврокубки команде, пожалуй, не светят, но и вылет гарантированно не грозит, чего нельзя сказать о «Минае». Закарпатцы являются одними из претендентов на понижение в классе, потому в Ковалевке будут пытаться во что бы то ни стало зацепиться за очки. После восстановления УПЛ они уступили «Руху» и сыграли вничью с «Александрией». «Колос» в «Руха» выиграл, однако проиграл криворожскому «Кривбассу».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» - «Минай» в украинской версии сайта.