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Чемпионат Украины
Колос К
19.03.2023 14:00 - : -
Минай
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Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 08:00 | Обновлено 18 марта 2023, 08:01
61
0

Колос – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18 тура Украинской Премьер-лиги

18 марта 2023, 08:00 | Обновлено 18 марта 2023, 08:01
61
0
Колос – Минай. Текстовая трансляция матча
УПЛ
18 марта в 7:56 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В воскресенье, 19 марта, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ковалевский «Колос» и «Минай». Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 14:00

«Колос» находится на шестом месте – в принципе, еврокубки команде, пожалуй, не светят, но и вылет гарантированно не грозит, чего нельзя сказать о «Минае». Закарпатцы являются одними из претендентов на понижение в классе, потому в Ковалевке будут пытаться во что бы то ни стало зацепиться за очки. После восстановления УПЛ они уступили «Руху» и сыграли вничью с «Александрией». «Колос» в «Руха» выиграл, однако проиграл криворожскому «Кривбассу».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» - «Минай» в украинской версии сайта.

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Колос Ковалевка Минай Колос - Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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