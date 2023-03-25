Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига25 марта 2023, 19:15 |
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Колос проиграл в спарринге клубу Первой лиги
Команда из Ковалевки уступила ЛНЗ
25 марта 2023, 19:15 |
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В субботу, 25 марта, заполняя паузу в чемпионате Украины на матчи сборных, ковалевский «Колос» померился силами с командой ЛНЗ из Черкасс, которая выступает в Первой лиге украинского чемпионата.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу ЛНЗ.
Товарищеский матч
«Колос» – ЛНЗ Черкассы – 0:1
Гол: Нехтий, 84 (0:1).
На 75-й минуте Насонов (ЛНЗ) не реализовал пенальти (вратарь).
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