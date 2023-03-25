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Колос К
25.03.2023 14:00 – FT 0 : 1
ЛНЗ
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Украина. Премьер лига
25 марта 2023, 19:15 |
290
0

Колос проиграл в спарринге клубу Первой лиги

Команда из Ковалевки уступила ЛНЗ

25 марта 2023, 19:15 |
290
0
Колос проиграл в спарринге клубу Первой лиги
ФК Колос Ковалевка

В субботу, 25 марта, заполняя паузу в чемпионате Украины на матчи сборных, ковалевский «Колос» померился силами с командой ЛНЗ из Черкасс, которая выступает в Первой лиге украинского чемпионата.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу ЛНЗ.

Товарищеский матч

«Колос» – ЛНЗ Черкассы – 0:1

Гол: Нехтий, 84 (0:1).

На 75-й минуте Насонов (ЛНЗ) не реализовал пенальти (вратарь).

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Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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