Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига25 марта 2023, 21:43 | Обновлено 25 марта 2023, 21:46
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Колос – ЛНЗ – 0:1. Чудо-ляп голкипера Маханькова. Видео гола и обзор матча
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25 марта 2023, 21:43 | Обновлено 25 марта 2023, 21:46
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В субботу, 25 марта, состоялся спарринг, в котором свои силы проверили ковалевский «Колос» из УПЛ и команда ЛНЗ из Черкасс, выступающая в Первой лиге.
Встреча завершилась минимальной победой «меньших» – 1:0.
На 84-й минуте победу черкасскому коллективу принес гол в исполнении Нехтия. В моменте не обошлось без, мягко говоря, неуверенных действий голкипера ковалевцев Владимира Маханькова.
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