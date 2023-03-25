В субботу, 25 марта, состоялся спарринг, в котором свои силы проверили ковалевский «Колос» из УПЛ и команда ЛНЗ из Черкасс, выступающая в Первой лиге.

Встреча завершилась минимальной победой «меньших» – 1:0.

На 84-й минуте победу черкасскому коллективу принес гол в исполнении Нехтия. В моменте не обошлось без, мягко говоря, неуверенных действий голкипера ковалевцев Владимира Маханькова.