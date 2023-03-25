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Товарищеские матчи
Колос К
25.03.2023 14:00 – FT 0 : 1
ЛНЗ
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Украина. Премьер лига
25 марта 2023, 21:43 | Обновлено 25 марта 2023, 21:46
643
0

Колос – ЛНЗ – 0:1. Чудо-ляп голкипера Маханькова. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка

25 марта 2023, 21:43 | Обновлено 25 марта 2023, 21:46
643
0
Колос – ЛНЗ – 0:1. Чудо-ляп голкипера Маханькова. Видео гола и обзор матча
ФК Колос Ковалевка

В субботу, 25 марта, состоялся спарринг, в котором свои силы проверили ковалевский «Колос» из УПЛ и команда ЛНЗ из Черкасс, выступающая в Первой лиге.

Встреча завершилась минимальной победой «меньших» – 1:0.

На 84-й минуте победу черкасскому коллективу принес гол в исполнении Нехтия. В моменте не обошлось без, мягко говоря, неуверенных действий голкипера ковалевцев Владимира Маханькова.

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видео голов и обзор Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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