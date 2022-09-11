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Чемпионат Украины
Колос К
11.09.2022, FT 1 : 0
Металлист
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Украина. Премьер лига
11 сентября 2022, 17:02 | Обновлено 11 сентября 2022, 18:17
1562
2

Новый лидер УПЛ. Колос минимально одолел Металлист

Харьковчане доигрывали в меньшинстве из-за удаления на последних минутах

11 сентября 2022, 17:02 | Обновлено 11 сентября 2022, 18:17
1562
2
Новый лидер УПЛ. Колос минимально одолел Металлист
УПЛ

Удивительно уверенно удавалось проходить турнирной сеткой украинской Премьер-лиги в начале ее очередного розыгрыша тем командам, которые удачно начали для себя футбольный год. В частности, ковалевский «Колос» оказался в первом туре негостеприимным по отношению к криворожскому «Кривбассу» (1:0), а харьковский «Металлист» сразу же громко заявил о себе в «элите» победой над львовским «Рухом» (2:1). Однако уже в четвертом туре турнирная тропа свела между собой футболистов Ярослава Вишняка и Олега Ратия, поэтому они с радостью вышли испытывать на прочность себя и газон спортивной арены в Ковалевке.

По прозаичному сценарию разворачивались события первого тайма отчетной встречи. Активность со стороны обеих команд на старте не привела к забитым мячам, поэтому после привлекательного отрезка игрового времени мы должны наблюдать за множеством элементов спортивной борьбы в центре поля с редкими продвижениями с обеих сторон. «Колос» при этом успел выстрелить двумя ударами, от Милька и Мякушко, со средней дистанции, но оба мяча были отбиты Рыбкой.

От футболистов Ратия тогда мы увидели только удар в исполнении Пидлепенца в завершение контратаки через правый фланг штрафной, и после этого не было смысла искать интересные моменты в отчетной встрече. Такой стиль игры продержался почти до ухода на перерыв, куда команды наконец отправились на фоне попадания головой от Коркишко в перекладину в завершение подачи углового с левого фланга. Не хватало скоростей ни «Колосу», ни его соперникам, так что оба тренерских штаба имели над чем поработать.

Во второй половине игра стала более интересной, потому что на замену выпустили ищущего голы Дениса Безбородька, и он сразу получил опасный момент у чужих ворот, однако из-под соперника не переиграл Рыбку выстрелом со средней дистанции. Этой ротацией Вишняк показал, что его команда будет рассчитывать на забитый мяч и дальнейшую игру на контратаках. Этот сценарий был реализован на 72 минуте, когда Мякушко и Болбат со второй попытки использовали быстрый розыгрыш атаки передачей на левый фланг и ударом в дальний угол.

Отыграться команда Олега Ратия оказалась неспособной, а вот на драку в конце основного времени у нее сил хватило. На ровном месте сцепились Каплиенко и Исаенко перед глазами своих тренеров, а растянуть их в разные стороны главный арбитр смог только с помощью предупреждений. Для игрока «Металлиста» карточка была лишней, так что его отдых в ближайшее время будет немного продлен.

В следующем туре ковалевский «Колос» сыграет в гостях против еще одного харьковского «Металлиста», однако уже с индексом 1925, а собственно «желто-синие» проведут домашний матч против донецкого «Шахтера».

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Колос» – «Металлист» - 1:0

Мякушко, 72

Смирный, 89, Исаенко, 89, Безбородько, 90+2 – Каплиенко, 35

Каплієнко, 89

«Колос»: Волынец – Черноморец, Гончаренко, Новак, Золотов – Ориховский (Задоя, 83), Милько (Смирный, 65) – Мякушко, Болбат (Исаенко, 81), Ильин – Попов (Безбородько, 46).

«Металлист»: Рыбка – Каплиенко, Ралюченко, Мизюк, Романюк – Коркишко, Танковский (Багачанский, 71), Панасенко (Демченко, 85) – Кныш (Клименчук, 81), Прядун, Пидлепенец.

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

Удары (в створ): 5 (4) – 8 (4)
Угловые: 1 – 3
Оффсайды: 2 – 2.

КОЛОС - МЕТАЛЛИСТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Igor_Avtoigor
Опа на! не чего себе Поздравляю Колос
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veter
Сегодня Засуха организует шашлыки в Ковалёвке
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