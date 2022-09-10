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Чемпионат Украины
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11.09.2022 15:00 - : -
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Чемпионат Украины
10 сентября 2022, 17:05 | Обновлено 10 сентября 2022, 17:14
152
0

Колос – Металлист. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В случае победы один из соперников может возглавить таблицу украинской Премьер-Лигу

10 сентября 2022, 17:05 | Обновлено 10 сентября 2022, 17:14
152
0
Колос – Металлист. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Колос

Если смотреть на турнирное положение команд перед 4-м туром, то матч «Колос» - «Металлист» является центральным в нынешний уик-энд. Ведь в Ковалевке встретятся команды, которые расположились на втором и третьем местах. Самое интересное, что эти клубы перед началом сезона не числились в числе тех, кто собирался претендовать на высокие места. Но пока для них все складывается успешно.  

Колос

Подопечные Ярослава Вишняка отлично стартовали в новом чемпионате страны. В первом туре дома они нанесли поражение «Кривбассу» 1:0. Затем там же на родном стадионе победили «Рух» 2:0. А в третьем туре на выезде сыграли вничью 1:1 с «Минаем». Таким образом, в активе ковалевцев сейчас 7 очков и заслуженное место в группе лидеров. 

Следует напомнить, что в межсезонье игроки «Колоса» достаточно медленно набирали форму, проиграв ряд контрольных матчей коллегам из Премьер-Лиги. Кроме того, команду покинул один из лидеров предыдущего чемпионата Тотовицкий, который вернулся в «Шахтер». Также ушли из ковалевского клуба уже достаточно опытные Морозко, Петров, Нуриев, а еще несколько легионеров, которые, правда, не являлись стабильными игроками основы. 

Что касается пополнения, то здесь из опытных футболистов до старта чемпионата пришли только Болбат и Мякушко. Зато хорошее подкрепление подоспело уже после того, как турнир начался. Речь идет о защитнике Чоботенко и форварде Безбородько. Последний, кстати, уже в нынешнем чемпионате успел забить два гола за «Зарю», а затем, вернувшись в «Колос», отличился в его игре с «Рухом».     

Металлист

У харьковчан перед самым стартом чемпионата Украины вообще ситуация была непредсказуемая. Из-за войны и близости города к активным боевым действиям в клубе произошли серьезные изменения. Из команды ушли вице-президент Евгений Красников и главный тренер Александр Кучер, а также большая группа легионеров и украинских футболистов, которые были на ведущих ролях в прошлом сезоне, когда «Металлист» громил всех своих оппонентов в первой лиге. 

Но, к счастью, за короткий отрезок времени новым наставникам Олегу Ратию и Александру Призетко удалось создать боеспособный коллектив из тех, кто остался, плюс подключить еще несколько новичков. И «Металлист» воспрянул. Во всяком случае, в трех предыдущих турах команда смотрелась совсем неплохо, вовсе не напоминая дебютанта Премьер-Лиги. Наоборот, было такое ощущение, что соперники побаиваются именно харьковчан. 

Впрочем, все самое сложное у «Металлиста» еще впереди. Пока команда вовсе не обладает широкой скамейкой запасных, а, значит, любая травма, болезнь или дисквалификация кого-то из основы может серьезно озадачить тренерский штаб в выборе подходящей замены. К примеру, уже сейчас перед игрой с «Колосом» надо думать, кем можно заменить защитника Пороха, удаленного в матче с «Александрией». Хотя, давайте вспомним, что именно после того, как «Металлист» остался в меньшинстве, он сумел вырвать победу в минувшем туре.        

Статистика матчей

В чемпионатах Украины на уровне Премьер-Лиги «Колос» и «Металлист» еще не встречались. А вот в Кубке страны соперники играли друг с другом в предыдущем сезоне в 1/8 финала в Харькове. Тогда выиграли хозяева поля со счетом 1:0. Победный гол забил защитник харьковчан Мизюк.  

Ориентировочные составы: 

«Колос»: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Болбат, Милько, Ореховский, Ильин, Смирный, Безбородько

«Металлист»: Рыбка, Каплиенко, Мизюк, Федорив, Романюк, Ралюченко, Коркишко, Танковский, Панасенко, Подлепенец, Прядун

Прогноз на противостояние:

Игра должна получиться интересной, так как обе команды будут стремиться к победе. Шансы соперников расцениваем примерно поровну. Поэтому ставим на ничью 1:1.  

11 сентября, воскресенье

«Колос» – «Металлист»
Ковалевка. Стадион «Колос». 15:00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
КОЛОС - МЕТАЛЛИСТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр - Ярослав Козык (Мукачево)
Прогноз Sport.ua — 1:1

 

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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