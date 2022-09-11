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  4. Колос – Металлист – 1:0. Видео гола и обзор матча
Украина. Премьер лига
11 сентября 2022, 17:33 | Обновлено 11 сентября 2022, 18:15
389
0

Колос – Металлист – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура УПЛ

11 сентября 2022, 17:33 | Обновлено 11 сентября 2022, 18:15
389
0
Колос – Металлист – 1:0. Видео гола и обзор матча
УПЛ

В матче 4-го тура украинской Премьер-лиги «Колос» на своем поле минимально одолел «Металлист» – 1:0.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Колос» – «Металлист» - 1:0

Мякушко, 72

Смирный, 89, Исаенко, 89, Безбородько, 90+2 – Каплиенко, 35

Каплієнко, 89

«Колос»: Волынец – Черноморец, Гончаренко, Новак, Золотов – Ориховский (Задоя, 83), Милько (Смирный, 65) – Мякушко, Болбат (Исаенко, 81), Ильин – Попов (Безбородько, 46).

«Металлист»: Рыбка – Каплиенко, Ралюченко, Мизюк, Романюк – Коркишко, Танковский (Багачанский, 71), Панасенко (Демченко, 85) – Кныш (Клименчук, 81), Прядун, Пидлепенец.

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Источник Sport.ua
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