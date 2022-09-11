Колос – Металлист – 1:0. Видео гола и обзор матча
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В матче 4-го тура украинской Премьер-лиги «Колос» на своем поле минимально одолел «Металлист» – 1:0.
Украинская Премьер-лига. 4-й тур.
«Колос» – «Металлист» - 1:0
Мякушко, 72
Смирный, 89, Исаенко, 89, Безбородько, 90+2 – Каплиенко, 35
Каплієнко, 89
«Колос»: Волынец – Черноморец, Гончаренко, Новак, Золотов – Ориховский (Задоя, 83), Милько (Смирный, 65) – Мякушко, Болбат (Исаенко, 81), Ильин – Попов (Безбородько, 46).
«Металлист»: Рыбка – Каплиенко, Ралюченко, Мизюк, Романюк – Коркишко, Танковский (Багачанский, 71), Панасенко (Демченко, 85) – Кныш (Клименчук, 81), Прядун, Пидлепенец.
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