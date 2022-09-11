РАТИЙ: «Металлисту пришлось перекроить состав, сделать много перестановок»

Исполняющий обязанности главного тренера харьковского «Металлиста» Олег Ратий прокомментировал игру 4-го тура УПЛ против «Колоса» из Ковалевки (0:1):

«Поздравляю «Колос» с победой. Но я думаю, вы все хорошо понимаете, что в предыдущей игре у нас был удален Богдан Порох, не смог сыграть Виталий Федоров. И это ключевая позиция центрального защитника. Пришлось перекроить состав, в частности, использовали на позиции центрального защитника Андрея Ралюченко. Все это повлекло за собой очень много перестановок и повлияло не очень хорошо на качество нашей игры. Поэтому игра чуть-чуть не сложилась так, как нам хотелось.

Факторы, которые повлияли? На наш взгляд, игра складывалась неплохо для нас, у нас было несколько моментов в первом тайме. Во втором тайме «Колос» сделал замену, вышел нападающий, удачно цеплявшийся за мяч и создавший нам много проблем. Не справились, не сыграли с ним так, как надо. Он Фактически и создал этот единственный гол».