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Украина. Премьер лига
11 сентября 2022, 22:43 | Обновлено 11 сентября 2022, 23:00
98
0

РАТИЙ: «Металлисту пришлось перекроить состав, сделать много перестановок»

И.о. главного тренера «Металлиста» прокомментировал игру против «Колоса»

11 сентября 2022, 22:43 | Обновлено 11 сентября 2022, 23:00
98
0
РАТИЙ: «Металлисту пришлось перекроить состав, сделать много перестановок»
ФК Металлист Харьков. Олег Ратий

Исполняющий обязанности главного тренера харьковского «Металлиста» Олег Ратий прокомментировал игру 4-го тура УПЛ против «Колоса» из Ковалевки (0:1):

«Поздравляю «Колос» с победой. Но я думаю, вы все хорошо понимаете, что в предыдущей игре у нас был удален Богдан Порох, не смог сыграть Виталий Федоров. И это ключевая позиция центрального защитника. Пришлось перекроить состав, в частности, использовали на позиции центрального защитника Андрея Ралюченко. Все это повлекло за собой очень много перестановок и повлияло не очень хорошо на качество нашей игры. Поэтому игра чуть-чуть не сложилась так, как нам хотелось.

Факторы, которые повлияли? На наш взгляд, игра складывалась неплохо для нас, у нас было несколько моментов в первом тайме. Во втором тайме «Колос» сделал замену, вышел нападающий, удачно цеплявшийся за мяч и создавший нам много проблем. Не справились, не сыграли с ним так, как надо. Он Фактически и создал этот единственный гол».

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Источник Sport.ua
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