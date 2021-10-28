Еще один шаг к мечте. Металлист выбил Колос из Кубка Украины

Поединком в Харькове между местным «Металлистом» и ковалевским «Колосом» должен был завершиться розыгрыш 1/8 финала Кубка Украины по футболу, если бы пресловутый COVID-19 не сорвал бы проведение в срок матча «ЛНЗ» – «Днепр-1». Впрочем, встречу лидера Первой лиги и представителя Премьер-лиги на ОСК «Металлист» все равно ждали с нетерпением, так как это был тот случай, когда команда из более низкого дивизиона имела куда большие шансы на успех, чем представитель «элиты».
Про «желто-синих» в последнее время говорят достаточно много и исключительно в амбициозном ключе. «Металлист» все еще выступает в рамках второго по силе дивизиона, однако ему уже готовят место в конкуренции против донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» в борьбе за места в Лиге чемпионов УЕФА. Все, что остается делать коллективу Александра Кучера в такой ситуации, – это играть в футбол и собственными результатами выступлений приближать момент выхода в «элиту».
Попутно, харьковчане имели возможность пробовать свои силы в национальном Кубке. И если на матчах предварительных раундов против мариупольского «Яруда» (3:1) и томаковского «Скорука» (3:0) особо не потренируешься играть против мастеровитых команд, то вот встреча против черниговской «Десны» (2:1) уже наталкивала на мысли о том, что «Металлист» готов соперничать и с командами-участницами УПЛ. «Колос», для которого отчетная встреча была первой в текущем розыгрыше Кубка, был следующим оппонентом, однако серия результатов коллектива Сергея Кузнецова была значительно хуже, чем у «северян» месяцем ранее.
Гости оказались под серьезным давлением оппонентов и на треть заполненных трибун уже с момента стартового свистка и с непривычки дрогнули достаточно быстро. Хозяева показали сразу несколько вариантов розыгрыша перед чужой штрафной с опасными моментами в завершающей стадии, но забить при этом смогли только со стандартного положения. Тревожные сигналы поступали еще при предыдущих навесах во владения Волынца, но на 19-й минуте количество переросло в качество благодаря удару головой от защитника Мизюка.
Ураганное выступление в первом тайме в исполнении команды Кучера на этом эпизоде не завершился. «Металлист» не стеснялся строить высокий прессинг, в то время как индивидуальные качества Балули и Харриса на острие были заметно выше тех, которые демонстрировали соперники в обороне. Голкиперу «Колоса», который только вернулся после травмы, пришлось достаточно много работать на подстраховке собственных партнеров по команде, но свои владения в обиду он не дал.
Игра была полностью под контролем хозяев поля до перерыва, но Кучер прекрасно осознавал потолок возможностей своих подопечных, поэтому во втором тайме «Металлист» показал предельную сдержанность в контроле мяча. Со стороны Сергея Кузнецова тут же последовали попытки перестроения собственной команды с помощью замен, но выход на поле Ситчинавы и Ренана фактически ничего не привнес нового в игру «Колоса» в завершающей стадии. Ключевой персоной все равно оставался Владимир Лысенко, которого под конец матча могло и не быть на поле, если бы бригада арбитров была чуть более внимательнее при борьбе форварда против соперников.
Даже в спокойном течении поединка было заметно, что «Металлист» обладает большей степенью организации, нежели соперники, поэтому с минимальным количеством создаваемой угрозы харьковчане провели относительно спокойно большую часть игрового времени до финального свистка. «Колос» показал себя в атаке в полной мере лишь в последние 5-10 минут, но и тут Удача была на стороне харьковчан, поэтому пропустить в этот вечер им было так и не суждено.
Безусловно, был один спорный момент на последних секундах компенсированного времени в штрафной «Металлиста», когда Пидлепенец потянул за футболку Лысенко, однако, как мы уже упоминали, будь на матче VAR, «колоски» бы завершали игру вдесятером. А с показанным ими ранее футболом вряд ли бы даже полумомент у чужих владений мог бы возникнуть в столь важный отрезок встречи.
Финальный свисток арбитра Геннадий Серпутько отправил в четвертьфинальный раунд Кубка Украины харьковский «Металлист».
Кубок Украины. 1/8 финала.
«Металлист» – «Колос» - 1:0
Мизюк, 19
Харрис, 67 – Лысенко, 20, Нгамба, 90+1
«Металлист»: Каневцев – Шопин (Горбунов, 68), Мизюк, Порох, Романюк – Ралюченко, Балули (Пидлепенец, 79), Сарапий – Харрис, Риаскос (Банада, 87), Танчик (Пейшото, 68).
«Колос»: Волынец – Черноморец (Сакив, 82), Новак, Павловец, Ром – Костышин (Ренан, 58), Нгамба, Богданов, Ильин (Велетень, 82) – Нуриев (Ситчинава, 57) – Лысенко.
Арбитр: Геннадий Серпутько (Одесса).
Стадион: ОСК «Металлист» (Харьков).
Удары (в створ): 15 (6) – 5 (1)
Угловые: 6 – 7
Оффсайды: 2 – 3.
МЕТАЛЛИСТ-КОЛОС.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 9°C
Александр Снитко, Sport.ua
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А що буде після анонсованого підсилення, ось питання? Я думаю, в наступному сезоні
УПЛ вперше на чемпіонство претендуватимуть три команди!
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