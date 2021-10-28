Металлист
1 : 0
Колос К
28.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Еще один шаг к мечте. Металлист выбил Колос из Кубка Украины

Впервые на стадии 1/8 финала Кубка Украины этого сезона победили хозяева поля

  • 28.10.2021 21:25
  • 2751 просмотр
  • 36 комментариев
Еще один шаг к мечте. Металлист выбил Колос из Кубка Украины
© ФК Металлист

Поединком в Харькове между местным «Металлистом» и ковалевским «Колосом» должен был завершиться розыгрыш 1/8 финала Кубка Украины по футболу, если бы пресловутый COVID-19 не сорвал бы проведение в срок матча «ЛНЗ» – «Днепр-1». Впрочем, встречу лидера Первой лиги и представителя Премьер-лиги на ОСК «Металлист» все равно ждали с нетерпением, так как это был тот случай, когда команда из более низкого дивизиона имела куда большие шансы на успех, чем представитель «элиты».

Про «желто-синих» в последнее время говорят достаточно много и исключительно в амбициозном ключе. «Металлист» все еще выступает в рамках второго по силе дивизиона, однако ему уже готовят место в конкуренции против донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» в борьбе за места в Лиге чемпионов УЕФА. Все, что остается делать коллективу Александра Кучера в такой ситуации, – это играть в футбол и собственными результатами выступлений приближать момент выхода в «элиту».

Попутно, харьковчане имели возможность пробовать свои силы в национальном Кубке. И если на матчах предварительных раундов против мариупольского «Яруда» (3:1) и томаковского «Скорука» (3:0) особо не потренируешься играть против мастеровитых команд, то вот встреча против черниговской «Десны» (2:1) уже наталкивала на мысли о том, что «Металлист» готов соперничать и с командами-участницами УПЛ. «Колос», для которого отчетная встреча была первой в текущем розыгрыше Кубка, был следующим оппонентом, однако серия результатов коллектива Сергея Кузнецова была значительно хуже, чем у «северян» месяцем ранее.

Гости оказались под серьезным давлением оппонентов и на треть заполненных трибун уже с момента стартового свистка и с непривычки дрогнули достаточно быстро. Хозяева показали сразу несколько вариантов розыгрыша перед чужой штрафной с опасными моментами в завершающей стадии, но забить при этом смогли только со стандартного положения. Тревожные сигналы поступали еще при предыдущих навесах во владения Волынца, но на 19-й минуте количество переросло в качество благодаря удару головой от защитника Мизюка.

Ураганное выступление в первом тайме в исполнении команды Кучера на этом эпизоде не завершился. «Металлист» не стеснялся строить высокий прессинг, в то время как индивидуальные качества Балули и Харриса на острие были заметно выше тех, которые демонстрировали соперники в обороне. Голкиперу «Колоса», который только вернулся после травмы, пришлось достаточно много работать на подстраховке собственных партнеров по команде, но свои владения в обиду он не дал.

Игра была полностью под контролем хозяев поля до перерыва, но Кучер прекрасно осознавал потолок возможностей своих подопечных, поэтому во втором тайме «Металлист» показал предельную сдержанность в контроле мяча. Со стороны Сергея Кузнецова тут же последовали попытки перестроения собственной команды с помощью замен, но выход на поле Ситчинавы и Ренана фактически ничего не привнес нового в игру «Колоса» в завершающей стадии. Ключевой персоной все равно оставался Владимир Лысенко, которого под конец матча могло и не быть на поле, если бы бригада арбитров была чуть более внимательнее при борьбе форварда против соперников.

Даже в спокойном течении поединка было заметно, что «Металлист» обладает большей степенью организации, нежели соперники, поэтому с минимальным количеством создаваемой угрозы харьковчане провели относительно спокойно большую часть игрового времени до финального свистка. «Колос» показал себя в атаке в полной мере лишь в последние 5-10 минут, но и тут Удача была на стороне харьковчан, поэтому пропустить в этот вечер им было так и не суждено.

Безусловно, был один спорный момент на последних секундах компенсированного времени в штрафной «Металлиста», когда Пидлепенец потянул за футболку Лысенко, однако, как мы уже упоминали, будь на матче VAR, «колоски» бы завершали игру вдесятером. А с показанным ими ранее футболом вряд ли бы даже полумомент у чужих владений мог бы возникнуть в столь важный отрезок встречи.

Финальный свисток арбитра Геннадий Серпутько отправил в четвертьфинальный раунд Кубка Украины харьковский «Металлист».

Кубок Украины. 1/8 финала.

«Металлист» – «Колос» - 1:0

Мизюк, 19

 Харрис, 67 – Лысенко, 20, Нгамба, 90+1

«Металлист»: Каневцев – Шопин (Горбунов, 68), Мизюк, Порох, Романюк – Ралюченко, Балули (Пидлепенец, 79), Сарапий – Харрис, Риаскос (Банада, 87), Танчик (Пейшото, 68).

«Колос»: Волынец – Черноморец (Сакив, 82), Новак, Павловец, Ром – Костышин (Ренан, 58), Нгамба, Богданов, Ильин (Велетень, 82) – Нуриев (Ситчинава, 57) – Лысенко.

Арбитр: Геннадий Серпутько (Одесса).

Стадион: ОСК «Металлист» (Харьков).

Удары (в створ): 15 (6) – 5 (1)
Угловые: 6 – 7
Оффсайды: 2 – 3.

МЕТАЛЛИСТ-КОЛОС.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C

Александр Снитко, Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    FoZZy
    FoZZy, 28.10.2021 21:30
    +6
    Пощастило Лисенку, що ВАРу не було, а так би не дограв матч за бокс, а потім знову тут скиглили б у коментарях, що суддів "купили". Хоча, напевно, почнуть і так скиглити, бо "убогі" тільки й можуть, що скиглити.
    Ссылка
    rus
    rus, 28.10.2021 21:27
    +6
    Всех с победой!
    Ссылка
    name_footbol
    online
    name_footbol, 28.10.2021 21:27
    +5
    Не хватает лавки! Но в целом дали бой! Не яркая игра, главное результат! Интересно какой будет жребий!
    Ссылка
    Максим Максимов
    Максим Максимов, 28.10.2021 21:30
    +4
    Trollface, 28.10.2021 21:29
    Судья не назначил 3 пенальти в ворота металлиста.
    Мало насчитал... 6 пенальти и три красных
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 28.10.2021 21:33
    +3
    Поделом ковалевским пенальтистам. В чемпе забили 7 голов, это смешно, что нас представлял в еврокубках такой клуб, который без судейских подачек не в состоянии забивать голы.
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 28.10.2021 21:28
    +3
    Як не крути, а швидкий гол "Металіста" зіграв не на користь мистецтву. "Металіст" віг видати набагато краще шоу, якби йому треба було забивати
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 28.10.2021 21:39
    +2
    cucumber, 28.10.2021 21:37
    по ударам в створ 6 - 1! Какие могут быть вопросы? Колос - никакой. Металлист - чемпион!
    И 15-5 по ударам
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    cucumber
    cucumber, 28.10.2021 21:32
    +2
    я считаю, что такого грубияна как Лысенко нужно на пару матчей дисквалифицировать, то в поезде он к незнакомым женщинам пристает, то локтем в челюсть бьет. Очевидный хам, сразу видно что киевский мажор, такие и пьяные за руль садятся и быкуют постоянно.
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    Baton
    Baton, 28.10.2021 21:42
    +1
    cucumber, 28.10.2021 21:40
    Думаю ЭТО динамо вы просто првёте, как тузик грелку!!!
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    vladimirpa12
    vladimirpa12, 28.10.2021 21:36
    +1
    Trollface, 28.10.2021 21:29
    Судья не назначил 3 пенальти в ворота металлиста.
    Где? Когда Лысенко тянули за футболку, его на поле не должно уже было быть, за удар локтем в лицо.
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    Baton
    Baton, 28.10.2021 21:33
    +1
    МОЛОДЦЫ! ХАРЬКОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ В ФИНАЛЕ!
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    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 28.10.2021 21:30
    +1
    Trollface, 28.10.2021 21:29
    Судья не назначил 3 пенальти в ворота металлиста.
    Да ты шо?
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    cucumber
    cucumber, 28.10.2021 21:27
    +1
    Просто Металлист сильнее команд из премьер лиги, поэтому и проходит в четверть финал кубка ПОБЕДААААА!!!!! Металлист вперед за победой!!!!
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 28.10.2021 21:45
    0
    фу фу фу. Думал что-то путевое в комментариях почитать, а тут кроты вылизывают хорьков. Да еще и чемпиона вспоминают за этим делом
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    cucumber
    cucumber, 28.10.2021 21:45
    0
    Ладно, всех с победой! Приятного всем вечера!
    Ссылка
    Baton
    Baton, 28.10.2021 21:44
    0
    Жду от Металла прорыв, потому-ка ничего другого не сподвигает сурка на улучшение команды...
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 28.10.2021 21:44
    0
    Александр Потапчук, 28.10.2021 21:43
    Ну да не покупают: Только потом из Лиги Чемпионов их снимают за игру с Карпатами
    а потом берут Красникова в штат Динамо! правда обделываются, потому что динамовские сердца не позволяют не их игрокам играть, играют только блатные в составе и за откаты.
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    Злий Глобинець
    Злий Глобинець, 28.10.2021 21:43
    0
    Теж непроста гра вийшла. Але головне - Металіст доказав, що СИЛЬНІШИЙ за всілякі Десни-Колоси! Тобто вже сходу, навіть без підсилення, здатен претендувати на кваліфайни Ліги Європи, як мінімум - Ліги Конференцій.
    А що буде після анонсованого підсилення, ось питання? Я думаю, в наступному сезоні
    УПЛ вперше на чемпіонство претендуватимуть три команди!
    Ссылка
    Александр Потапчук
    Александр Потапчук, 28.10.2021 21:43 (изменен)
    0
    cucumber, 28.10.2021 21:34
    киевляне просто завидуют, что в Харькове такой сильный клуб, который не покупает результат как Суркис, и еще столько болельщиков ходит даже на колос, потому что любят футбол и металлист! Браво!
    Ну да не покупают: Только потом из Лиги Чемпионов их снимают за игру с Карпатами
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 28.10.2021 21:42
    0
    Суркоботы послушайте тренера Колоса, адекватный мужик, понимает, что игры у них нет. Значит может что то и исправит в игре команды. Осознание собственно проблемы - пол дела по ее исправлению.
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