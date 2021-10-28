Металлист
1 : 0
Колос К
28.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Металлист – Колос – 1:0. Видео гола Мизюка и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины

  • 28.10.2021 22:05
  • 795 просмотров
  • 1 комментарий
Металлист – Колос – 1:0. Видео гола Мизюка и обзор матча
© ФК Металлист Харьков

28 октября в 19:30 в Харькове прошел матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором играли «Металлист» и «Колос» (1:0).

Металлист – Колос – 1:0. Видео гола Мизюка и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Александр Мизюк, 20 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
19' ГОЛ ! Мяч забил Александр Мизюк (Металлист).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    beba2018
    online
    beba2018, 28.10.2021 23:11
    0
    Металлист красавчики!!! Спасибо!!!
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