28 октября в 19:30 в Харькове прошел матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором играли «Металлист» и «Колос» (1:0).
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию матча
Металлист – Колос – 1:0. Видео гола Мизюка и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Александр Мизюк, 20 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Мизюк (Металлист).
Источник — Sport.ua
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