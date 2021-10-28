Металлист
1 : 0
Колос К
28.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

КУЧЕР: «Все решит жеребьевка. Металлист с любым соперником будет играть»

Главный тренер «Металлиста» рассказал о кубковом матче против «Колоса»

  • 28.10.2021 23:59
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КУЧЕР: «Все решит жеребьевка. Металлист с любым соперником будет играть»
© ФК Металлист Харьков. Александр Кучер

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер поделился своими впечатлениями от победного матча 1/8 финала Кубка Украины против «Колоса» (1:0):

– Заслуженная победа. Все, наверное, видели происходившее на футбольном поле. 1:0, хотя, реализуй мы свои моменты, особенно в начале первого тайма, могло быть и больше. Но есть этот счет, смотрим вперед и готовимся к следующему матчу.

– Исполняющий обязанности главного тренера «Колоса» – Сергей Кузнецов, с которым вы играли в «Металлисте» в 20042006 годах. Были ли у вас воспоминания, общались ли с ним?

– Нет, мы только перед игрой немного поговорили, пожелали друг другу удачи.

– Какого соперника хотели бы получить в 1/4 финала?

– Это решит жеребьевка. Мы не выбираем, с любым соперником предстоит играть.

– После выхода Пейшото на поле в составе «Металлиста» оказалось четыре легионера, чего нельзя позволить в Первой лиге. Расковывает ли вас как тренера отсутствие в Кубке такого жесткого лимита?

– Нам нет разницы, кто играет – легионер или украинец. Мы могли всех легионеров выпустить и со старта, но выходят сильнейшие. Кто сильнее, тот и играет.

– Когда вы меняли Балули на Подлепенца, то очень долго и яростно настраивали его на игру. С трибуны это выглядело очень красиво. Что вы ему говорили?

– Заводил его, чтобы он вышел с желанием, бился за команду, за эмблему, не убирал ноги, не проигрывал борьбу. Заряжал его.

События матча
19' ГОЛ ! Мяч забил Александр Мизюк (Металлист).

Источник — ФК Металлист

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