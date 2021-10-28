Металлист в обойме. Стало известно 7 из 8 четвертьфиналистов Кубка

С 26 по 28 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины.

Определены 7 из 8 участников 1/4 финала. Среди них – 6 команд УПЛ и лидер Первой лиги, харьковский «Металлист».

Поединок между командами ЛНЗ Черкассы и «Днепр-1» был перенесен из-за вспышки коронавируса у команды хозяев поля, которая играет во Второй лиге. Эта игра состоится в ноябре или декабре.

Четвертьфинальные матчи пройдут 2 марта 2022 года, полуфиналы – 20 апреля, а финал запланирован на 11 мая 2022 года. Дата жеребьевки пока не обнародована.

Кубок Украины 2021/22

1/8 финала

26.10. Металлист 1925 Харьков – Александрия – 2:5

– 2:5 27.10. Верес Ровно – Ворскла Полтава – 1:3

– 1:3 27.10. Мариуполь – Динамо Киев – 1:2

– 1:2 27.10. Черноморец Одесса – Шахтер Донецк – 0:3

– 0:3 28.10. Альянс Липовая Долина [2Л] – Львов – 1:1 (пен. 2:3)

– 1:1 (пен. 2:3) 28.10. Рух Львов – Заря Луганск – 0:2 (д.в)

– 0:2 (д.в) 28.10. Металлист Харьков [1Л] – Колос Ковалевка – 1:0

[1Л] – Колос Ковалевка – 1:0 Матч ЛНЗ Черкасcы [2Л] – Днепр-1 перенесен

В 1/4 финала вышли: