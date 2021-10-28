Металлист в обойме. Стало известно 7 из 8 четвертьфиналистов Кубка

С 26 по 28 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины.
Определены 7 из 8 участников 1/4 финала. Среди них – 6 команд УПЛ и лидер Первой лиги, харьковский «Металлист».
Поединок между командами ЛНЗ Черкассы и «Днепр-1» был перенесен из-за вспышки коронавируса у команды хозяев поля, которая играет во Второй лиге. Эта игра состоится в ноябре или декабре.
Четвертьфинальные матчи пройдут 2 марта 2022 года, полуфиналы – 20 апреля, а финал запланирован на 11 мая 2022 года. Дата жеребьевки пока не обнародована.
Кубок Украины 2021/22
1/8 финала
- 26.10. Металлист 1925 Харьков – Александрия – 2:5
- 27.10. Верес Ровно – Ворскла Полтава – 1:3
- 27.10. Мариуполь – Динамо Киев – 1:2
- 27.10. Черноморец Одесса – Шахтер Донецк – 0:3
- 28.10. Альянс Липовая Долина [2Л] – Львов – 1:1 (пен. 2:3)
- 28.10. Рух Львов – Заря Луганск – 0:2 (д.в)
- 28.10. Металлист Харьков [1Л] – Колос Ковалевка – 1:0
- Матч ЛНЗ Черкасcы [2Л] – Днепр-1 перенесен
В 1/4 финала вышли:
- Динамо Киев
- Шахтер Донецк
- Заря Луганск
- Ворскла Полтава
- Александрия
- Львов
- Металлист Харьков [1Л]
Источник — Sport.ua
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Конечно лучше же смотреть когда КОЛОС возят по полю "пастухи" в квалификации на еврокубки, а они ходят как стадо баранов по полю. И не получаешь никакого кайфа от игры
Для сравнения :
Матч Шахтёр -Днепря в Киеве посетило 13 тысяч
Матч ДинамЭ-Днепря в Киеве 5 тысяч
Сегодня на Металлист-Засухи пришло тысяч 20 может и больше
На кого меньше всех додумайся сам
Болельщики динамЭ только тут болеют на пропуканом диване
Для сравнения :
Матч Шахтёр -Днепря в Киеве посетило 13 тысяч
Матч ДинамЭ-Днепря в Киеве 5 тысяч
Сегодня на Металлист-Засухи пришло тысяч 20 может и больше
На кого меньше всех додумайся сам
Болельщики динамЭ только тут болеют на пропуканом диване
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