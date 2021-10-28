Металлист в обойме. Стало известно 7 из 8 четвертьфиналистов Кубка

В стадию 1/4 финала пробились 6 команд УПЛ и одна из Первой лиги

  • 28.10.2021 21:35
  • 5358 просмотров
  • 18 комментариев
Металлист в обойме. Стало известно 7 из 8 четвертьфиналистов Кубка
© УАФ

С 26 по 28 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины.

Определены 7 из 8 участников 1/4 финала. Среди них – 6 команд УПЛ и лидер Первой лиги, харьковский «Металлист».

Поединок между командами ЛНЗ Черкассы и «Днепр-1» был перенесен из-за вспышки коронавируса у команды хозяев поля, которая играет во Второй лиге. Эта игра состоится в ноябре или декабре.

Четвертьфинальные матчи пройдут 2 марта 2022 года, полуфиналы – 20 апреля, а финал запланирован на 11 мая 2022 года. Дата жеребьевки пока не обнародована.

Кубок Украины 2021/22

1/8 финала

  • 26.10. Металлист 1925 Харьков – Александрия – 2:5
  • 27.10. Верес Ровно – Ворскла Полтава – 1:3
  • 27.10. Мариуполь – Динамо Киев – 1:2
  • 27.10. Черноморец Одесса – Шахтер Донецк – 0:3
  • 28.10. Альянс Липовая Долина [2Л] – Львов – 1:1 (пен. 2:3)
  • 28.10. Рух Львов – Заря Луганск – 0:2 (д.в)
  • 28.10. Металлист Харьков [1Л] – Колос Ковалевка – 1:0
  • Матч ЛНЗ Черкасcы [2Л] – Днепр-1 перенесен

В 1/4 финала вышли:

  • Динамо Киев
  • Шахтер Донецк
  • Заря Луганск
  • Ворскла Полтава
  • Александрия
  • Львов
  • Металлист Харьков [1Л]

Источник — Sport.ua

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 28.10.2021 22:12
    +6
    Сергей Коваленко, 28.10.2021 22:00
    Хочу победу Металиста в кубке,та хоть Металист наберёт очки в Европе для кофицыента Уефа
    Столько ошибок в слове коэффициент ещё никто в мире не делал
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 28.10.2021 22:28
    +5
    Уникальный год, когда по сути все сильнейшие на данный момент дошли до 1/4: Динамо, Шахтёр, Заря, Ворскла, Александрия, наверняка присоединится Днепр-1, ну и Металлист собственной персоной. Для идеала вместо Львова можно было поставить Десну, но он вылетел от Металлиста, а первым попадались не трудные соперники.
    Ссылка
    beba2018
    online
    beba2018, 28.10.2021 22:36
    +3
    Читаю комментарии и все в минусах после победы Металлиста. Кто пишет в поддержку Харьковского клуба их сразу банят.
    Конечно лучше же смотреть когда КОЛОС возят по полю "пастухи" в квалификации на еврокубки, а они ходят как стадо баранов по полю. И не получаешь никакого кайфа от игры
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 28.10.2021 21:53
    +2
    ~@~, 28.10.2021 21:49
    И уже ясно, что Динамо поедет к побратимам во Львов.
    С чего ты это взял?
    Ссылка
    beba2018
    online
    beba2018, 28.10.2021 23:13
    +1
    Хочу следующий Шахтёр, а потом Динамо и на финал сестру Зорьку!!!!
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 28.10.2021 23:04
    +1
    Бугор1, 28.10.2021 22:52
    динамЭ влетит любой команде в 1/4
    Ты уже настолько закомплексован и завидуешь киевлянам, что комплексы поразили уже все части твоего тела
    Ссылка
    Vladdal
    Vladdal, 28.10.2021 22:31
    +1
    RomanEnakievo.., 28.10.2021 22:12
    Столько ошибок в слове коэффициент ещё никто в мире не делал
    Та нормально. Вон Катруся Вторая в слове из трёх букв четыре ошибки умудрилась сделать
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 28.10.2021 23:14
    0
    Бугор1, 28.10.2021 23:08
    Юрка D и BESтолочьOFF,как тебе такое
    Для сравнения :
    Матч Шахтёр -Днепря в Киеве посетило 13 тысяч
    Матч ДинамЭ-Днепря в Киеве 5 тысяч
    Сегодня на Металлист-Засухи пришло тысяч 20 может и больше
    На кого меньше всех додумайся сам
    Болельщики динамЭ только тут болеют на пропуканом диване
    Ты когда был на стадионе последний раз?
    Ссылка
    Lion
    Lion, 28.10.2021 22:14
    0
    Сергей Коваленко, 28.10.2021 22:00
    Хочу победу Металиста в кубке,та хоть Металист наберёт очки в Европе для кофицыента Уефа
    Ну если играли бы с Карпатами то точно победили бы....💵💰
    Ссылка
    vladimirpa12
    vladimirpa12, 28.10.2021 21:44
    0
    Когда жеребьевка?
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 28.10.2021 23:17
    -1
    Бугор1, 28.10.2021 23:15
    А теперь BESтолочьOFF завидуй молча
    Когда ты последний раз был на стадионе?
    Ссылка
    Бугор1
    online
    Бугор1, 28.10.2021 23:15
    -2
    RomanEnakievo.., 28.10.2021 23:04
    Ты уже настолько закомплексован и завидуешь киевлянам, что комплексы поразили уже все части твоего тела
    А теперь BESтолочьOFF завидуй молча
    Ссылка
    Бугор1
    online
    Бугор1, 28.10.2021 23:08 (изменен)
    -2
    RomanEnakievo.., 28.10.2021 23:04
    Ты уже настолько закомплексован и завидуешь киевлянам, что комплексы поразили уже все части твоего тела
    Юрка D и BESтолочьOFF,как тебе такое
    Для сравнения :
    Матч Шахтёр -Днепря в Киеве посетило 13 тысяч
    Матч ДинамЭ-Днепря в Киеве 5 тысяч
    Сегодня на Металлист-Засухи пришло тысяч 20 может и больше
    На кого меньше всех додумайся сам
    Болельщики динамЭ только тут болеют на пропуканом диване
    Ссылка
    ~@~
    online
    ~@~, 28.10.2021 21:49
    -2
    И уже ясно, что Динамо поедет к побратимам во Львов.
    Ссылка
    Бугор1
    online
    Бугор1, 28.10.2021 22:52
    -4
    динамЭ влетит любой команде в 1/4
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 28.10.2021 21:53
    -5
    только металлист из пердива. ну и чьё место достойного занимает марик в упл?!!
    Ссылка
    Сергей Коваленко
    Сергей Коваленко, 28.10.2021 22:00
    -7
    Хочу победу Металиста в кубке,та хоть Металист наберёт очки в Европе для кофицыента Уефа
    Ссылка
    Сергей Коваленко
    Сергей Коваленко, 28.10.2021 22:00
    -10
    Хочу победу Металиста в кубке,та хоть Металист наберёт очки в Европе для кофицыента Уефа
    Ссылка
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