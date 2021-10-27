В четверг, 28-го октября, состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины, в котором сразятся харьковский «Металлист» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Харькове, на поле стадиона ОСК «Металлист», начало в 19:30.

Коллектив Александра Кучера очень хочет оказаться в следующем сезоне в УПЛ, а где как не по ходу сетки розыгрыша национального Кубка тренироваться на потенциальных соперниках. «Металлист» уже выбил черниговскую «Десну», и с точки зрения последних результатов «Колос» Сергея Кузнецова точно не выглядит соперником уровнем выше, чем «северяне». Стало быть, возможна еще одна победа Первой лиги в противостоянии против УПЛ, или «колоски» решат побороться хоть за один кубковый трофей в этом сезоне?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Колос».