В четверг, 28 октября, в Харькове на стадионе «Металлист» состоится матч 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины, в котором «Металлист» примет «Колос». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:30 по Киеву.

«Металлист»

Команда Александра Кучера преодолела уже три стадии кубкового розыгрыша. На первом этапе – 1/64 финала – она в Мариуполе со счетом 3:1 обыграла местный «Яруд» из Второй лиги. Затем также на выезде был убедительно повержен томаковский «Скорук» - 3:0. В 1/16-й – третьем этапе турнира – «желто-синие» на своем поле одержали волевую победу над «Десной» (2:1). Они сумели забить два гола в последние 13 минут основного времени матча.

Также столь успешно идут дела у «Металлиста» и в Первой лиге национального первенства. Там позади 15 туров – аккурат экватор турнирной дистанции. Его харьковчане достигли с лучшими по лиге показателями. Имея в активе 12 побед и 2 ничьи при одном поражении, они с 38 очками в активе занимают 1 место в таблице. У ближайшего преследователя – «Кривбасса» - на 7 пунктов меньше.

В домашних матчах Первой лиги-2021/2022 «желто-синие» одержали 6 побед и один раз сыграли вничью («Полесье» - 1:1, 17 сентября). По лиге это текущий второй результат. Но «Металлист» остается теневым лидером, имея в запасе один домашний поединок.

«Колос»

Подопечные белорусского специалиста Сергея Кузнецова, который в начале 2000-х, будучи действующим футболистом, провел три сезона в рядах легендарного «Металлиста», в текущем розыгрыше Кубка Украины только возьмут старт. С учетом своей 4-й позиции в итоговой турнирной таблице УПЛ предыдущего сезона, они получили право выйти на старт в новом розыгрыше национального Кубка лишь на стадии 1/8 финала.

Что до положения дел коваливцев в украинской Премьер-лиге, то нынче они далеки от высот, на которых пребывали в предыдущей кампании. «Колос», проведя 11 встреч, имеет в активе 11 очков. Это позволяет ему занимать в турнирной таблице сезона 11 позицию. В 3 сыгранных поединках команда победила, два раза сыграли вничью и потерпела 6 поражений.

По показателям вне родных стен «Колос» в УПЛ нынче только третий снизу. Вне Коваливки он провел 5 матчей – 1 победа, 1 ничья, 3 поражения. При этом в двух крайних встречах в гостях он проиграл – «Днепру-1» (0:2) и «Заре» (0:1).

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Металлист» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1,80 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Металлист»: Рыбка – Романюк, Порох, Федорив, Горбунов, Подлепенец, Харрис, Балули, Риаскос, Танчик, Пейшото.

«Колос»: Фесюн – Ром, Павловец, Новак, Черноморец, Ильин, Задоя, Богданов, Чурко, Милько, Лысенко.

28 октября, четверг