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  4. Перица ОГНЕНОВИЧ: «Даже с Шахтером мы создали несколько моментов»
Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 18:21 |
253
0

Перица ОГНЕНОВИЧ: «Даже с Шахтером мы создали несколько моментов»

Тренер «Металлиста» – о поражении в 20-м туре УПЛ

08 апреля 2023, 18:21 |
253
0
Перица ОГНЕНОВИЧ: «Даже с Шахтером мы создали несколько моментов»
ua-football. Перица Огненович

Главный тренер «Металлиста» Перица Огненович прокомментировал поражение 0:1 от «Шахтера» в 20-м туре УПЛ:

– Мы готовились к этому матчу, знали, что будет такая игра. Знали, что «Шахтер» – это очень хорошая команда. Понимали, что если у соперника будет контроль мяча, нам будет очень сложно. Думаю, что мы в большинстве эпизодов смогли создать те ситуации, которые планировали. Просто нам нужно забить гол. Всегда это повторяю. Даже с «Шахтером», который очень хорошая команда, мы создали несколько моментов. Но нужно забить. Это самое главное.

– Неделю назад после матча с «Колосом» вы сказали, что «Шахтер» не нужно бояться, что «Металлист» будет играть так, как может. Сегодня действительно так и случилось. План был сыграть в свою игру с «Шахтером»?
– Конечно, у «Шахтера» очень хорошая команда, но у «Металлиста» есть игроки, которые могут сыграть против любого соперника в Украине. Мы это знаем. Нам нужно забить гол – это самое главное. Если будет одна игра, в которой нам удастся все то, что мы хотим, думаю, потом в каждой игре будет легче.

– Оцените игру сегодняшнего новичка Роберто Коррала.
– Ему было тяжело, как и всем. Это первая его игра. Но нормально отработал в оборонительной фазе, в фазе атаки чуть-чуть не хватало того, что мы хотели, но могу сказать, что в целом он сыграл нормальную игру.

– Насколько психологически сложно команде из-за того, что она не может выиграть уже в течение длительного времени?
– Конечно, это неприятный психологический момент. Мы знаем, что нам нужно выиграть один матч, и после этого команда будет на другом психологическом уровне. Надо идти от игры к игре. Следующий матч – очень важный для нас. Надо заработать в нем три очка.

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Перица Огненович Шахтер Донецк Металлист Харьков Шахтер - Металлист
Источник ФК Шахтер Донецк
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