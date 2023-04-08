С большим трудом. Шахтар в Ужгороде минимально обыграл Металлист
Команда Игора Йовичевича одолела харьковчан, которые борются за выживание
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Украинская Премьер-лига. 20-й тур
«Шахтер» – «Металлист» – 1:0
Бондаренко, 64.
Степаненко, 28, Бондарь, 55 – Ралюченко, 33.
«Шахтер»: Трубин – Бондарь, Степаненко, Судаков (Тотовицкий, 90+2), Гочолеишвили, Сикан (Траоре, 61), Крыськив (Топалов, 61), Джурасек (Очеретько, 41), Бондаренко, Матвиенко, Ракицкий.
Запасные: Пузанков, Пятов, Келси, Тейлор, Конопля, Фарина, Борячук, Тоиров.
«Металлист»: Ермолов – Романюк, Мизюк, Порох, Коррал, Чайковский (Панасенко, 69), Ралюченко, Демченко, Прядун, Картушов (Наумец, 63), Бойчук.
Запасные: Костик, Багачанский, Рязанцев, Самуэл, Нколишин, Шамич, Пати, Чидомер.
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Стадион «Авангард» (г.Ужгород)
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