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  4. С большим трудом. Шахтар в Ужгороде минимально обыграл Металлист
Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
08.04.2023 14:00 – FT 1 : 0
Металлист
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Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 15:59 | Обновлено 08 апреля 2023, 16:14
780
2

С большим трудом. Шахтар в Ужгороде минимально обыграл Металлист

Команда Игора Йовичевича одолела харьковчан, которые борются за выживание

08 апреля 2023, 15:59 | Обновлено 08 апреля 2023, 16:14
780
2
С большим трудом. Шахтар в Ужгороде минимально обыграл Металлист
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 20-й тур

«Шахтер» – «Металлист» – 1:0

Бондаренко, 64.

Степаненко, 28, Бондарь, 55 – Ралюченко, 33.

«Шахтер»: Трубин – Бондарь, Степаненко, Судаков (Тотовицкий, 90+2), Гочолеишвили, Сикан (Траоре, 61), Крыськив (Топалов, 61), Джурасек (Очеретько, 41), Бондаренко, Матвиенко, Ракицкий.

Запасные: Пузанков, Пятов, Келси, Тейлор, Конопля, Фарина, Борячук, Тоиров.

«Металлист»: Ермолов – Романюк, Мизюк, Порох, Коррал, Чайковский (Панасенко, 69), Ралюченко, Демченко, Прядун, Картушов (Наумец, 63), Бойчук.

Запасные: Костик, Багачанский, Рязанцев, Самуэл, Нколишин, Шамич, Пати, Чидомер.

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион «Авангард» (г.Ужгород)

ШАХТЕР – МЕТАЛЛИСТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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New Zealander
Шахтер играл очень качественно однако с реализацией надо чтото делать. Поскорее бы уже купили форварда нормального
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+1
DK1961
Полкоманды ржавых в оффсайде. Гол засчитан. ХОЗЯИН и его содержанка (павелко) довольны. Беспредел продолжается
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-3
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