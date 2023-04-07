Шахтер Донецк

В субботу, 8 апреля, состоится матч 20-го тура украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Шахтер» и «Металлист». Встреча команд состоится в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало – в 14:00 по Киеву.

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В турнирной таблице украинской Премьер-лиги «Шахтер» занимает 1-е место, набрав 43 очка в 18 матчах. В своем последнем матче «горняки» сыграли вничью 2:2 с «Черноморцем», а до этого имели в УПЛ серию из пяти побед, которая началась у них еще осенью 2022 года.

Шахтер – Металлист. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Металист» в таблице чемпионата Украины располагается на 13-й позиции. У него 18 очков после 19 игр. В двух последних играх команда довольствовалась ничьими: 0:0 с «Александрией» и 0:0 с «Колосом». До этого у харьковчан была серию из трех поражений кряду. В целом же, «Металлист» не выигрывает уже в 12 матчах.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Металлист», за которой можно следить в украинской версии сайта.