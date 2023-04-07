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Украина. Премьер лига
07 апреля 2023, 14:10 | Обновлено 07 апреля 2023, 14:20
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Шахтер – Металлист. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

После осечки в Одессе горнякам нельзя терять очки в борьбе за золотые награды

07 апреля 2023, 14:10 | Обновлено 07 апреля 2023, 14:20
252
0
Шахтер – Металлист. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

В поединке 20-го тура украинской Премьер-Лиги в Ужгороде сыграют «Шахтер» и «Металлист». Горняки по-прежнему занимают первое место в турнирной таблице, а харьковчане никак не могут выиграть уже 12 туров подряд.

Шахтер

В предыдущем туре подопечные Игоря Йовичевича играли в Одессе с «Черноморцем». Несмотря на то, что гости нанесли по воротам соперников 31 удар, что является повторением их клубного рекорда за один матч, встреча завершилась вничью 2:2. Теперь «Шахтер» только на одно очко опережает в турнирной таблице «Днепр-1», идущий вторым. Да и «Заря», которая занимает 3 место, отстает от лидера всего на три очка. Правда, луганчане провели на один матч больше.

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Так что горнякам в борьбе за золотые награды больше очков нельзя терять, особенно в играх с командами из нижней части турнирной таблице. В противном случае, они могут потерять лидерство. А догонять, как известно, всегда сложнее.

Еще на один немаловажный момент стоит обратить внимание. «Шахтер» в последнее время никак не может провести матч в своем боевом составе. Продолжают залечивать травмы Александр Зубков и Марьян Швед. К сожалению, с повреждением вернулся из сборной Украины Тарас Степаненко. Кроме того, в предстоящей игре из-за дисквалификации не примет участие Егор Назарина. Впрочем, есть и одна хорошая новость. В общей группе тренируется защитник Виктор Корниенко, долго не игравший из-за травмы.

Как бы там ни было, все равно горняки будут явными фаворитами, хотя встреча пройдет на условно домашней арене харьковчан. Ведь для «Шахтера» абсолютно не важно, где играть – главное, как сыграть.

Металлист

А вот для харьковских футболистов их унылая безвыигрышная серия в Премьер-Лиге нынешнего сезона продолжает расти. Уже 12 туров подряд они не могут вспомнить, какая она радость от победы. Серия могла прерваться в предыдущем поединке против «Колоса», но во втором тайме лучший бомбардир команды Максим Прядун не реализовал пенальти.

Интересно, что после зимнего перерыва в составе «Металлиста» появилось сразу трое новых легионеров. Это француз Пати, бразилец Самуэл и испанец Коррал Гарсия. Наверняка руководство клуба связывает с ними надежды на усиление коллектива. Однако пока их заметной роли в игре команды не ощущается. Вполне возможно, что иностранцам еще требуется какое-то время на адаптацию.

Несомненный плюс для харьковчан то, что они после матча с «Колосом» никуда не уезжали, а могли планово и спокойно готовится к поединку с «Шахтером». А еще тренерский состав харьковчан снова может рассчитывать на опорного полузащитника Андрея Ралюченко, которые не играл с ковалевским клубом из-за перебора желтых карточек.

Статистика матчей

Команды с такими названиями в элитном дивизионе украинского футбола встречались 39 раз. 27 побед у «Шахтера», 10 матчей завершились вничью и дважды выигрывали харьковчане. Но вот два последних очных поединка для «Металлиста» - это просто катастрофа. В сезоне 2015-2016 годов горняки разгромили соперников 8:1, а в первом круге нынешнего чемпионата «Шахтер» одержал победу со счетом 6:1. У победителей трижды отличился Даниил Сикан, по голу забили Александр Зубков, Лассина Траоре и Невен Джурасек. Гол престижа у харьковчан провел Алекс Чидомере.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Михайличенко, Бондаренко, Джурасек, Судаков, Крыськив, Келси, Траоре

«Металлист»: Ермолов, Романюк, Порох, Мизюк, Картушов, Ралюченко, Чайковский, Демченко, Коркишко, Бойчук, Прядун

Прогноз на противостояние:

По всем раскладам «Шахтер» сейчас явно сильнее «Металлиста». Возможна ли неожиданность? Наверное, ведь в футболе всякое бывает. Но все же поставим на победу горняков со счетом 3:1.

8 апреля, суббота

«Шахтер» – «Металлист»
Ужгород. Стадион «Авангард». 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports+»
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
ШАХТЕР – МЕТАЛЛИСТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 3:1
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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