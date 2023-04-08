Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Металлист – 1:0. Неудачный искуственный офсайд. Видео гола и обзор
Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
08.04.2023 14:00 – FT 1 : 0
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 17:50 | Обновлено 08 апреля 2023, 19:55
4069
5

Шахтер – Металлист – 1:0. Неудачный искуственный офсайд. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 20-го тура УПЛ

08 апреля 2023, 17:50 | Обновлено 08 апреля 2023, 19:55
4069
5
Шахтер – Металлист – 1:0. Неудачный искуственный офсайд. Видео гола и обзор
УПЛ

В субботу, 8 апреля, состоялся матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Шахтер» и «Металлист».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра прошла в Ужгороде на стадионе «Авангард».

Чемпионат Украины по футболу. 20-й тур

Шахтер – Металлист – 1:0

Гол: Бондаренко, 64

Видеообзор матча

ГОЛ 1:0 Бондаренко, 64 мин.

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
По теме:
Вторая лига. Голевая феерия от лидера на старте второй части сезона
Рух – Верес – 0:0. Боевое западное дерби. Два удаления. Видеобзор матча
Перица ОГНЕНОВИЧ: «Даже с Шахтером мы создали несколько моментов»
Шахтер Донецк Металлист Харьков Шахтер - Металлист Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Артем Бондаренко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Остановились на четырех. Заря проиграла Кривбассу
Футбол | 08 апреля 2023, 15:41 6
Остановились на четырех. Заря проиграла Кривбассу
Остановились на четырех. Заря проиграла Кривбассу

Луганский клуб в «мужицком» дерби прервал несколько позитивних серий

Победа Баварии, реабилитация Боруссии Д, огненные 10 минут в Майнце
Футбол | 08 апреля 2023, 18:51 0
Победа Баварии, реабилитация Боруссии Д, огненные 10 минут в Майнце
Победа Баварии, реабилитация Боруссии Д, огненные 10 минут в Майнце

Состоялись 5 матчей чемпионата Германии по футболу

Элина СВИТОЛИНА: «В Туре есть человек, который пропагандирует убийства»
Теннис | 07.04.2023, 23:55
Элина СВИТОЛИНА: «В Туре есть человек, который пропагандирует убийства»
Элина СВИТОЛИНА: «В Туре есть человек, который пропагандирует убийства»
Палкин рассказал, о чем предупредил Челси перед трансфером Мудрика
Футбол | 07.04.2023, 20:15
Палкин рассказал, о чем предупредил Челси перед трансфером Мудрика
Палкин рассказал, о чем предупредил Челси перед трансфером Мудрика
С большим трудом. Шахтар в Ужгороде минимально обыграл Металлист
Футбол | 08.04.2023, 15:59
С большим трудом. Шахтар в Ужгороде минимально обыграл Металлист
С большим трудом. Шахтар в Ужгороде минимально обыграл Металлист
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
на видео не видно был ли офсайд
но там по судейству и без офсайда все ясно. Хотя бы по карточкам Степаненко
Ответить
+2
DK1961
Полкоманды ржавых в оффсайде. Гол засчитан. ХОЗЯИН и его содержанка (павелка) довольны. Беспредел продолжается
Ответить
+2
avk2307
Гол чистый. Не было вне игры у Бондаренко. 
А вот удаление у Степаненко и в первом сучае и после отмашки 200%.
был бы Сидорчук в такой ситуации 200% удалили бы.
Но это ж Шахтер.
Ответить
+1
Gambie
Меняются поколения игроков .войны .коронавируса .А судьи всегда теже .Наследники Швецова 
Ответить
0
Springfield
Англия!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Мудрик пообщался с Лэмпардом на первой тренировке
ВИДЕО. Мудрик пообщался с Лэмпардом на первой тренировке
07.04.2023, 08:23 11
Футбол
Конфликт в Вересе. На тренировке случилась драка, Вирт заболел
Конфликт в Вересе. На тренировке случилась драка, Вирт заболел
07.04.2023, 20:12
Футбол
Женский ЧМ по хоккею. Украина оформила 10 шайб и выиграла третий матч
Женский ЧМ по хоккею. Украина оформила 10 шайб и выиграла третий матч
07.04.2023, 15:02
Хоккей
ЖАКЛЕН: «Российские биатлонисты не имеют никакого отношения к конфликту»
ЖАКЛЕН: «Российские биатлонисты не имеют никакого отношения к конфликту»
07.04.2023, 03:30 7
Биатлон
Юлиан Бойко пробился в 3-й раунд квалификации ЧМ-2023 по снукеру
Юлиан Бойко пробился в 3-й раунд квалификации ЧМ-2023 по снукеру
07.04.2023, 00:59
Снукер
Роман с камнем. Как Яремчук потерялся в Брюгге
Роман с камнем. Как Яремчук потерялся в Брюгге
07.04.2023, 08:50 41
Футбол
Лэмпард возглавил Челси, Украина победила Венгрию, новый украинец в Англии
Лэмпард возглавил Челси, Украина победила Венгрию, новый украинец в Англии
07.04.2023, 05:50
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Фьюри не хочет драться с Усиком»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Фьюри не хочет драться с Усиком»
06.04.2023, 18:08 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности