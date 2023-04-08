08.04.2023 14:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига08 апреля 2023, 17:50 | Обновлено 08 апреля 2023, 19:55
4069
5
Шахтер – Металлист – 1:0. Неудачный искуственный офсайд. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 20-го тура УПЛ
08 апреля 2023, 17:50 | Обновлено 08 апреля 2023, 19:55
4069
5
В субботу, 8 апреля, состоялся матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Шахтер» и «Металлист».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра прошла в Ужгороде на стадионе «Авангард».
Чемпионат Украины по футболу. 20-й тур
Шахтер – Металлист – 1:0
Гол: Бондаренко, 64
Видеообзор матча
ГОЛ 1:0 Бондаренко, 64 мин.
Артем Бондаренко приймає м'яч та без роздумів пробиває голкіпера ⚽💪#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/k2Q6WzKo8L— Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) April 8, 2023
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 апреля 2023, 15:41 6
Луганский клуб в «мужицком» дерби прервал несколько позитивних серий
Футбол | 08 апреля 2023, 18:51 0
Состоялись 5 матчей чемпионата Германии по футболу
Теннис | 07.04.2023, 23:55
Футбол | 07.04.2023, 20:15
Футбол | 08.04.2023, 15:59
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.04.2023, 08:23 11
07.04.2023, 20:12
07.04.2023, 15:02
07.04.2023, 03:30 7
07.04.2023, 00:59
07.04.2023, 08:50 41
Футбол
06.04.2023, 18:08 12
но там по судейству и без офсайда все ясно. Хотя бы по карточкам Степаненко
А вот удаление у Степаненко и в первом сучае и после отмашки 200%.
был бы Сидорчук в такой ситуации 200% удалили бы.
Но это ж Шахтер.