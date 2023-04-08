ЙОВИЧЕВИЧ: «Газон в плохом состоянии. Работе с мячом мешало неровное поле»

Главный тренер «Шахтера» Игорь Йовичевич поделился мнением по поводу игры с «Металлистом» (1:0) в 20-м туре УПЛ, которая состоялась в Ужгороде:

– Как считаете, результат по игре?

– В принципе, считаю, что по игре. Хотя она складывалась тяжело на поле, которое действительно мешает футболистам, стремящимся играть первым номером. Ты должен обрабатывать мяч быстрее, отдать пас, первым касанием сыграть, перевести мяч – и этому очень мешает неровное поле, газон не в таком оптимальном состоянии, как мы привыкли на других стадионах. Поэтому не хватило нам немного динамики в пасе, чтобы было больше контроля. Хотя, я думаю, мы сегодня полностью заслужили три очка: забили на один мяч больше, чем оппонент, но по моментам должны были закрывать игру раньше. Как и в Одессе, в предыдущем туре.

Мы не можем так терпеть и трястись до конца, имея столько моментов. Должны исправить реализацию, чтобы уменьшить психологическое давление, чтобы концентрация возросла. Потому что в других матчах нам удавалось открыть счет быстро, забить второй мяч и потом по счету играть свободнее и интереснее атаковать. Кто забил больше, тот выиграл, а не кто забил более красивый гол. Но такие сложные матчи, как сегодня, тоже должен пройти, если хочешь быть чемпионом. И это не исключение. «Реал» Мадрид также стал чемпионом, не всегда играя хорошо и эстетически, но играя на результат. Мы проходим первый год, получаем первый вызов борьбы за чемпионство, имея достаточно много молодых футболистов, но это очень важный опыт для нас. Так что идем от матча к матчу. Сегодня взяли три очка, и этого никто не отменит.

– Интересно услышать от вас мысли об игре соперника. Удивил ли вас «Металлист» сегодня?

– Да, считаю, «Металлист» сегодня сыграл достойный матч: мешал нам и в прессинге, и в построении атаки. Если так будут играть, то будут отбирать очки у оппонентов. И видна рука тренера – то, что он хочет на футбольном поле. Получился очень интересный матч, и я желаю им удачи.

– Второй тайм «Шахтер» начал активнее, но «Металлист» перехватил инициативу – последовали разрывы между линиями у дончан. Это связано с физической усталостью или чем-нибудь другим?

– Нет физической усталости. Когда сражаешься за первое место за 11 туров до конца, то нет усталости. Может, кто-то не вошел в игру, где-то одна-другая ошибки на таком поле, хочешь исправить, а потом снова ошибаешься – это, наверное, большее психологическое состояние, эмоциональное равновесие, чем тактика. Через пару комбинаций нам предстояло закрывать раньше этот матч – вы же видели, сколько моментов было. Но, как я и говорю, должен пройти через такие эмоции: когда имеешь впечатление, будто проиграл 0:3. Также и в Одессе, когда выполнил 31 удар, но такое ощущение, что нам забили 5 мячей. Должны пройти через это, восстановиться и ждать матчи со Львовом.