Первую игру в этом сезоне между командами «Черноморец» провел очень достойно. Одесситы точно заслуживали очков в игре первого круга, но нога Траоре, в которую попал мяч после дальнего удара Очеретько, лишила их набранных пунктов. Теперь был шанс отомстить за ту несправедливость.

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Но сразу же забили «горняки». Прошло, может, секунд 20, как после перепасовки Криськив освободился от опеки Салюка и с левого угла штрафной положил обводящим ударом в правую девятку.

«Черноморец» не сник. Одесские игроки смело бежали вперед, совсем не стесняясь соперника. Уже через несколько минут заработанный угловой принес им дивиденды – главный арбитр не увидел нарушения в выходе Трубина и даже дал провести «Шахтеру» атаку, но во время паузы выслушал ассистента, посмотрел видео и назначил пенальти, потому что у Назарины оказалась рука в неестественном положении, в которую, выбивая, попал Трубин. Путря с «точки» сильно пробил в левый нижний угол – 8-я минута, 1:1.

УПЛ

Сегодня защита у обеих команд была не на самом высоком уровне, особенно ошибались хозяева. И если до самоотдачи вопросов не было – в подкаты, блокируя удары, игроки летели без колебаний, то выбор позиции и игра один в один оставляли желать лучшего. И если Михайличенко и Судаков простили соперников с убийственных позиций, то Гочолеишвили этого не сделал. Брагару дважды пытался отобрать у него мяч, не сумел этого сделать, хотя легионер довольно далеко отпускал его. В итоге грузин с линии штрафной пробил в ту же правую девятку, сделав счет 1:2 и открыв счет своим голам за «Шахтер».

Нельзя не упомянуть момент Траоре за несколько минут до этого. Буркиниец еще тогда должен был делать счет 1:2, но после того, как Бондаренко в режиме Месси прошел нескольких и выкатил форварду мяч на пустые ворота, умудрился с линии вратарской пробить выше. К его счастью, благодаря голу Гочолеишвили на этой ситуации внимание не слишком акцентировалось.

Мог сразу же сравнивать счет Алефиренко, который отправил мяч в сетку, но ассистировавший ему Кузик был в офсайде. Однако сравнить получилось - Демченко откликнулся на подачу с углового, а Салюк переправил скидку партнера в ворота. 2:2.

УПЛ

Первый тайм получился боевым, обе команды долго не держали мяч, а старались проводить быстрые атаки. Таким же получился и второй тайм. В его дебюте могли забивать спрерща несколько игроков «Черноморца» в одной атаке, тогда Криськив неплохо бил, тогда Алефиренко распорядился мячом не лучшим образом. Но счет не поменялся.

Не менялся он и после следующих атак. Мяч не задерживался в центре поля, но до заключительного удара дело доходило редко. Самый реальный шанс забить имел в конце тайма Алефиренко, но ни пробить Трубина, ни перебросить его вторым темпом не удалось.

Игорь Йовичевич сначала пробовал изменить игру заменами, а затем отдал указание играть максимально просто – навесами в штрафную «моряков». Но такая нехитрая тактика не принесла результатов, «столба», который бы цеплялся за мяч, не нашлось, Келси не слишком справился с этой функцией. Дмитрий Непогодов понемногу начинал тянуть время и в конце концов добился своего – свисток Андрея Коваленко зафиксировал боевую ничью 2:2. Следует еще раз подчеркнуть, что игра получилась динамичной и зрелищной, одесситы совсем не боялись своих именитых соперников и не выглядели слабее.

УПЛ

«Днепр-1» свой параллельный матч выиграл и подобрался к «горнякам» на расстояние одного очка. Борьба за чемпионство еще впереди. Как и борьба за выживание, но трудно поверить, что такой «Черноморец» может вылететь.

Украинская Премьер-лига. 19 тур.

«Черноморец» – «Шахтер» - 2:2.

Путря, 8, пен, Салюк, 42 - Крыськив, 1, Гочолеишвили, 19.

Хадида, 45+2, Путря, 58, Васильев, 73, Юсов, 90+3 - Бондар, 43, Назарина, 55.

«Черноморец»: Непогодов, Гучек, Салюк, Путря, Брагару, Демченко, Васильев, Кузык (Авагимян, 70), Хадида (Юсов, 84), Алефиренко, Бадибанга.

«Шахтер»: Трубин, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Михайличенко, Назарина, Судаков (Джурасек, 82), Бондаренко (Келси, 82), Крыськив, Гочолеишвили (Топалов, 72), Траоре (Сикан, 72).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

ЧЕРНОМОРЕЦ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА