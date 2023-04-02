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Черноморец
02.04.2023 15:00 – FT 2 : 2
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Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 16:58 | Обновлено 02 апреля 2023, 18:14
5157
69

Подарок Днепру от Одессы. Черноморец дома отобрал очки у Шахтера

Команды показали очень динамичную игру, на которую интересно было смотреть

02 апреля 2023, 16:58 | Обновлено 02 апреля 2023, 18:14
5157
69
Подарок Днепру от Одессы. Черноморец дома отобрал очки у Шахтера
УПЛ

Первую игру в этом сезоне между командами «Черноморец» провел очень достойно. Одесситы точно заслуживали очков в игре первого круга, но нога Траоре, в которую попал мяч после дальнего удара Очеретько, лишила их набранных пунктов. Теперь был шанс отомстить за ту несправедливость.

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Но сразу же забили «горняки». Прошло, может, секунд 20, как после перепасовки Криськив освободился от опеки Салюка и с левого угла штрафной положил обводящим ударом в правую девятку.

«Черноморец» не сник. Одесские игроки смело бежали вперед, совсем не стесняясь соперника. Уже через несколько минут заработанный угловой принес им дивиденды – главный арбитр не увидел нарушения в выходе Трубина и даже дал провести «Шахтеру» атаку, но во время паузы выслушал ассистента, посмотрел видео и назначил пенальти, потому что у Назарины оказалась рука в неестественном положении, в которую, выбивая, попал Трубин. Путря с «точки» сильно пробил в левый нижний угол – 8-я минута, 1:1.

УПЛ

Сегодня защита у обеих команд была не на самом высоком уровне, особенно ошибались хозяева. И если до самоотдачи вопросов не было – в подкаты, блокируя удары, игроки летели без колебаний, то выбор позиции и игра один в один оставляли желать лучшего. И если Михайличенко и Судаков простили соперников с убийственных позиций, то Гочолеишвили этого не сделал. Брагару дважды пытался отобрать у него мяч, не сумел этого сделать, хотя легионер довольно далеко отпускал его. В итоге грузин с линии штрафной пробил в ту же правую девятку, сделав счет 1:2 и открыв счет своим голам за «Шахтер».

Нельзя не упомянуть момент Траоре за несколько минут до этого. Буркиниец еще тогда должен был делать счет 1:2, но после того, как Бондаренко в режиме Месси прошел нескольких и выкатил форварду мяч на пустые ворота, умудрился с линии вратарской пробить выше. К его счастью, благодаря голу Гочолеишвили на этой ситуации внимание не слишком акцентировалось.

Мог сразу же сравнивать счет Алефиренко, который отправил мяч в сетку, но ассистировавший ему Кузик был в офсайде. Однако сравнить получилось - Демченко откликнулся на подачу с углового, а Салюк переправил скидку партнера в ворота. 2:2.

УПЛ

Первый тайм получился боевым, обе команды долго не держали мяч, а старались проводить быстрые атаки. Таким же получился и второй тайм. В его дебюте могли забивать спрерща несколько игроков «Черноморца» в одной атаке, тогда Криськив неплохо бил, тогда Алефиренко распорядился мячом не лучшим образом. Но счет не поменялся.

Не менялся он и после следующих атак. Мяч не задерживался в центре поля, но до заключительного удара дело доходило редко. Самый реальный шанс забить имел в конце тайма Алефиренко, но ни пробить Трубина, ни перебросить его вторым темпом не удалось.

Игорь Йовичевич сначала пробовал изменить игру заменами, а затем отдал указание играть максимально просто – навесами в штрафную «моряков». Но такая нехитрая тактика не принесла результатов, «столба», который бы цеплялся за мяч, не нашлось, Келси не слишком справился с этой функцией. Дмитрий Непогодов понемногу начинал тянуть время и в конце концов добился своего – свисток Андрея Коваленко зафиксировал боевую ничью 2:2. Следует еще раз подчеркнуть, что игра получилась динамичной и зрелищной, одесситы совсем не боялись своих именитых соперников и не выглядели слабее.

УПЛ

«Днепр-1» свой параллельный матч выиграл и подобрался к «горнякам» на расстояние одного очка. Борьба за чемпионство еще впереди. Как и борьба за выживание, но трудно поверить, что такой «Черноморец» может вылететь.

Украинская Премьер-лига. 19 тур.

«Черноморец» – «Шахтер» - 2:2.

Путря, 8, пен, Салюк, 42 - Крыськив, 1, Гочолеишвили, 19.

Хадида, 45+2, Путря, 58, Васильев, 73, Юсов, 90+3 - Бондар, 43, Назарина, 55.

«Черноморец»: Непогодов, Гучек, Салюк, Путря, Брагару, Демченко, Васильев, Кузык (Авагимян, 70), Хадида (Юсов, 84), Алефиренко, Бадибанга.

«Шахтер»: Трубин, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Михайличенко, Назарина, Судаков (Джурасек, 82), Бондаренко (Келси, 82), Крыськив, Гочолеишвили (Топалов, 72), Траоре (Сикан, 72).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

ЧЕРНОМОРЕЦ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 68
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Міш Міш
Мда....Всрался радной шлюхтер
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+21
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Aleks04
Респект ЧО! Кроти з такою грою будуть ще втрачати, і втрачати.
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+17
FunnyCat_____
Нету слива - нету победы !
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+16
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Remark
Черноморец потушил пыл (а может кое что ещё) большинства болел шахтера с этого сайта. А то уже начали шапки закидать, что они без двух секунд чемпионы Украины.
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+16
wojsergivan
если бы не судейка то ахметка потерял все очки
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+13
Показать Скрыть 1 ответ
Виктор Войцеховский
Где тут бегающие ордовские, с ветки Динамо?
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+13
ZlayaSobaka
Начал смотреть со второго тайма, а тут кроты обосраные по полю ходят, одесситы их носом в газон в их же гавно, прозрел от увиденного. 
Поздравляю Черноморец, удивили.
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+12
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
Cикан: на стажировке в ПСЖ меня называли Неймаром.
Что там, пацаны, как Неймар сегодня отыграл?
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+10
Gargantua
вот если бы всех можно было покупать как Минай и 1925, то конечно чемпионами становиться было бы легче.
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+10
Justin_Bieber15
Хаха, рыги сегодня обделались)))
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+9
Показать Скрыть 4 ответа
u6464u
вернулось одеситам за перший матч, Йовічевіч рано повірив в чемпіонство, піжон.
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+8
Zanregent
Я говорю что Черноморец не вылетит) Молодцы!
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+8
Выталкиватель парашутистов
Ну наконец-то! Днепр начал стимулировать команды, которые могут отобрать очки у Шахтера.
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+7
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Springfield
Это подарок всем болельщикам! Теперь за 1-3 места будет ещё веселей борьба. И впереди ещё не один "решающий" матч.  Особенно для Черноморца.
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+2
Рыжик
Черноморец смог навязать борьбу Шахтёру сегодня,а вот Динамо не смогло даже Ингульцу это сделать ,и в сухую пгт Петрово проиграло 
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0
Burevestnik
сумно, що ШД програло, але це було лише по одній причині :  не було в матчі 
звєзди зєнітовскага газпрома і він же призер кубку "Дупа УЄФА" ...  
горе заллю пивом... 
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-7
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Calm
Класний матч!!💪👍🇺🇦
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-7
Показать Скрыть 2 ответа
Рыжик
Почему так много у всех минусов ,это так у батонов опзжшных пылает ,что их клуб не может подняться выше 4 места ?
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-10
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Рыжик
Какой классный матч ,давно такого матча не было в упл 
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-10
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Burevestnik
любителям ШД :  чому не грало ваша любима призерка
кубку "Дупа УЄФА" ???  
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-11
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