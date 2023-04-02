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  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Только Черноморец так играет. Агрессивно, один в один»
Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 19:33 |
2741
7

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Только Черноморец так играет. Агрессивно, один в один»

Команда Йовичевича потеряла два очка

02 апреля 2023, 19:33 |
2741
7
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Только Черноморец так играет. Агрессивно, один в один»
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич после ничьей 2:2 с «Черноморцем» в матче УПЛ отметил стиль игры команды Романа Григорчука, которая показывает агрессивный прессинг.

– Чего не хватило команде, чтобы забить победный мяч во втором тайме?
– Прежде всего, это был ожидаемо тяжелый матч. После поединков национальных сборных всегда так бывает, потому что футболисты возвращаются в разной степени готовности: кто-то играл за сборную оба матча, кто-то – один тайм или не играл вообще. Пока игроки снова не поймают темп и ритм игры, первый матч всегда опасен. Об этом все говорят, и это не демагогия, а простой факт. И бывают матчи, где ты теряешь очки и мы сегодня потеряли очки. Но по игре, думаю, что не закрыли счет в первом тайме, когда имели гораздо больше возможностей: в первые 20 минут было 4–5 моментов, которые мы в лучших матчах закрывали, зная, что во втором тайме где-то усталость выйдет на первый план и реализация будет неоптимальной. Нам не хватило последнего удара, креативности и реализации, особенно, скажу еще раз, в первом тайме, хотя мы и не контролировали игру, насколько хотели, потому что это трудно, потому что «Черноморец» – единственная команда УПЛ, которая предлагает игру один в один по всему полю, с высоким прессингом. Все время один на один – это должен быть обыгрыш, дриблинг. Это изнуряет, и ты должен быть свежим для такого матча. Сегодня нам не хватило немного свежести, чтобы выдержать этот темп. Они предлагают агрессивный футбол, и в первых трех играх весны «Черноморец» показал, на что способен. Здесь еще много команд потеряют очки, и «Черноморец» еще поборется за баллы. Но есть одно очко. Хотели победить здесь через «не могу», хотя во втором тайме немного меньше было моментов, чем в первом. Сделаем выводы, проанализируем, команда отдохнет – и есть еще 12 финалов для нас. Это правда, потому что многие команды сражаются за самое высокое место, которое все хотят. Впрочем, окей, мы впереди на одно очко, и будем готовиться к «Металлисту».

– Если сравнить «Черноморец», который вы обыграли в сентябре, и сегодня – это разные команды?
- Да, есть несколько других футболистов, которые меняют картину, но стиль Григорчука, тренера, которого должен похвалить, предлагает модель игры агрессивную, один в один. Мало команд в Европе играют в таком высоком прессинге один в один, и ты должен быть готов, должен быть свеж, чтобы отвечать на такую агрессию, потому что дриблинг больше истощает. Сегодня был такой матч, особенно в первом тайме, когда мяч ходил туда-сюда: не было контроля – ни с их стороны, ни с нашей. Потому что не дают стать и контролировать мяч, а постоянно атакуют тебя – и ты должен все время под давлением принимать мяч. Неудобный матч, должен признать. Но, говорю, не все играют так. Идем от матча к матчу и думаем, как набирать очки, что нам очень необходимо, потому что мы хотим свою мечту воплотить.

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Шахтер Донецк Игор Йовичевич Черноморец - Шахтер Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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Burevestnik
за ШД грав якийсь мішок із салом під №2...
які були його функції ? Скидав лишки сала? 
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Gargantua
так не честно.
все должны играть как Минай и 1925. 
Ринат Леонидович, перестаньте жлобиться!
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Рыжик
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Sher15
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