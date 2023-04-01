Черноморец – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 19 тура Украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 2 апреля, состоится поединок 19 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало – в 15:00.
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Одесситы уверенно приступили к весенней части УПЛ - их две победы и две ничьи подняли их из подвала турнирной таблицы в середину. «Горняки» же ведут отчаянную борьбу с «Днепром-1» за чемпионство, сейчас опережают конкурентов на три очка и ни в коем случае не собираются терять гандикап в Одессе. Игру первого круга выиграли подопечные Йовичевича благодаря странному голу Очеретько-Траоре на 90+6 минуте матча.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» - «Шахтер» в украинской версии сайта.
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