В воскресенье, 2 апреля, состоится поединок 19 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало – в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Одесситы уверенно приступили к весенней части УПЛ - их две победы и две ничьи подняли их из подвала турнирной таблицы в середину. «Горняки» же ведут отчаянную борьбу с «Днепром-1» за чемпионство, сейчас опережают конкурентов на три очка и ни в коем случае не собираются терять гандикап в Одессе. Игру первого круга выиграли подопечные Йовичевича благодаря странному голу Очеретько-Траоре на 90+6 минуте матча.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» - «Шахтер» в украинской версии сайта.