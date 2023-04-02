Черноморец

В матче чемпионата Украины «Шахтер» сыграл 2:2 с «Черноморцем». Для лидера чемпионата это первая потеря очков в УПЛ в 2023 году. «Шахтер» остается лидером, но «Днепр-1» отстает лишь на 1 пункт.