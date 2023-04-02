02.04.2023 15:00 – FT 2 : 2
Украина. Премьер лига02 апреля 2023, 17:45 |
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Черноморец – Шахтер – 2:2. Одесситы остановили лидера. Обзор матча
Команда Йовичевича потеряла два очка
02 апреля 2023, 17:45 |
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В матче чемпионата Украины «Шахтер» сыграл 2:2 с «Черноморцем». Для лидера чемпионата это первая потеря очков в УПЛ в 2023 году. «Шахтер» остается лидером, но «Днепр-1» отстает лишь на 1 пункт.
События матча
41’
ГОЛ ! Мяч забил Volodymyr Salyuk (Черноморец).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Гочолеишвили (Шахтер Донецк).
8’
ГОЛ ! С пенальти забил Илья Путря (Черноморец).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
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