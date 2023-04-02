Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Шахтер – 2:2. Одесситы остановили лидера. Обзор матча
Чемпионат Украины
Черноморец
02.04.2023 15:00 – FT 2 : 2
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 17:45 |
933
0

Черноморец – Шахтер – 2:2. Одесситы остановили лидера. Обзор матча

Команда Йовичевича потеряла два очка

02 апреля 2023, 17:45 |
933
0
Черноморец – Шахтер – 2:2. Одесситы остановили лидера. Обзор матча
ФК Черноморец

В матче чемпионата Украины «Шахтер» сыграл 2:2 с «Черноморцем». Для лидера чемпионата это первая потеря очков в УПЛ в 2023 году. «Шахтер» остается лидером, но «Днепр-1» отстает лишь на 1 пункт.

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Volodymyr Salyuk (Черноморец).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Гочолеишвили (Шахтер Донецк).
8’
ГОЛ ! С пенальти забил Илья Путря (Черноморец).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
По теме:
Таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Днепр-1, Заря и Динамо сократили отставание
Подарок Днепру от Одессы. Черноморец дома отобрал очки у Шахтера
Металлист 1925 – Днепр-1 – 0:3. Довбик решил исход. Обзор матча
Черноморец Одесса Черноморец - Шахтер Шахтер Донецк видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Джермейн Франклин
Бокс | 02 апреля 2023, 00:05 0
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Джермейн Франклин

Вечером 1 апреля в Лондоне на O2 Arena ожидается интересный бой

ЭДМАР: «Два пенальти? Я давно в Украине и все прекрасно понимаю»
Футбол | 02 апреля 2023, 17:28 3
ЭДМАР: «Два пенальти? Я давно в Украине и все прекрасно понимаю»
ЭДМАР: «Два пенальти? Я давно в Украине и все прекрасно понимаю»

Наставник «Металлиста 1925» – о поражении от «Днепра-1»

Львов не бессмертный. Динамо одержало победу над кандидатом на вылет
Футбол | 02.04.2023, 14:56
Львов не бессмертный. Динамо одержало победу над кандидатом на вылет
Львов не бессмертный. Динамо одержало победу над кандидатом на вылет
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Динамо
Футбол | 02.04.2023, 06:35
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Динамо
Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
Футбол | 01.04.2023, 21:23
Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Мудрик по-философски отреагировал на провальную игру Челси в АПЛ
ФОТО. Мудрик по-философски отреагировал на провальную игру Челси в АПЛ
02.04.2023, 04:12 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик и Фьюри готовятся к большому бою»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик и Фьюри готовятся к большому бою»
01.04.2023, 10:20 1
Бокс
Рой Джонс в 54 года вышел на ринг против звезды UFC. Проиграл, но достойно
Рой Джонс в 54 года вышел на ринг против звезды UFC. Проиграл, но достойно
02.04.2023, 08:23 6
Бокс
Львов – Динамо Киев – 0:2. Возвращение Рамиреса и гол Ваната. Видео голов
Львов – Динамо Киев – 0:2. Возвращение Рамиреса и гол Ваната. Видео голов
02.04.2023, 15:15
Футбол
ВИДЕО. Украинского боксера вынудили снять флаг Украины во время награждения
ВИДЕО. Украинского боксера вынудили снять флаг Украины во время награждения
01.04.2023, 23:25 3
Бокс
Деньги и победа над Дюбуа. У Фьюри назвали условия боя против Усика
Деньги и победа над Дюбуа. У Фьюри назвали условия боя против Усика
31.03.2023, 19:45 7
Бокс
Долгожданная победа Ротаня. Александрия на своем поле разгромила Ворсклу
Долгожданная победа Ротаня. Александрия на своем поле разгромила Ворсклу
01.04.2023, 16:57 12
Футбол
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
02.04.2023, 06:27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности